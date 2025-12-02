Ρούτε για Ουκρανία: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συναίνεση για ένταξη στο ΝΑΤΟ

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συναίνεση για ένταξη στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «απ' όσο γνωρίζω, απαιτείται συναίνεση για ένταξη μίας χώρας στο ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συναίνεση για την Ουκρανία», σύμφωνα με το Reuters.

Η απάντηση του γενικού γραμματέα δόθηκε λίγη ώρα πριν τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Κρεμλίνο, όπου θα τεθεί επί τάπητος το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.