Προειδοποίηση Ρούτε στο ΝΑΤΟ: Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας

Στο τραπέζι υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που άρχισε στις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε ότι η Ρωσία «συνεχίζει να δοκιμάζει την αποτροπή μας» και ότι «προετοιμάζεται για μία σύγκρουση μακράς διαρκείας», περιγράφοντας ένα περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρούτε κατηγόρησε τη Μόσχα ότι έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο συμμαχικών κρατών «με μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ότι έχει προχωρήσει σε «δολιοφθορές» και ότι έχει στείλει «κατασκοπευτικά πλοία στα ύδατά μας». Οι ενέργειες αυτές είναι, όπως είπε, «απερίσκεπτες και επικίνδυνες».

Στο ίδιο πλαίσιο επεσήμανε ότι η Ρωσία «εργάζεται στενά» με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν «για να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας και να καταργήσει τους παγκόσμιους κανόνες», ενώ οι χώρες αυτές «προετοιμάζονται για μακροχρόνια αντιπαράθεση».

Απευθυνόμενος στους υπουργούς, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι «ενισχύουμε τις αμυντικές μας επενδύσεις αλλά όλοι πρέπει να συμβάλουμε αναλογικά». Για την Ουκρανία σημείωσε ότι «χρειάζεται τη στήριξή μας περισσότερο από ποτέ», καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται».

Πριν από την έναρξη της συνόδου, ο Ρούτε υπερασπίστηκε την απουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο από τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στα ΜΜΕ κατά την άφιξή του, ο Ρούτε δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εκπροσωπηθούν σήμερα και ότι η συμμετοχή τους είναι επαρκής, σύμφωνα όσα αναφέρει το Sky News.

Ερωτηθείς σχετικά με τις φαινομενικές απειλές του Πούτιν χθες το βράδυ - με τον Ρώσο πρόεδρο να λέει ότι είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη, αν χρειαστεί - ο Ρούτε δήλωσε ότι δεν θα απαντά σε όλα όσα λέει ο Πούτιν, υποβαθμίζοντας την προκλητική ρητορική του.

Σημείωσε δε, ότι ο δρόμος για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας περνά μέσα από τη διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία, διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή όπλων προς την Ουκρανία για να ενισχυθεί η άμυνά της.

Ο Ρούτε ακόμη, πρόσθεσε, ότι είναι θετικό που οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται, αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην πιο ισχυρή δυνατή θέση.