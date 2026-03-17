Ρούμπιο: Ζήτησε από Αμερικανούς διπλωμάτες να πιέσουν τις χώρες που βρίσκονται για άμεση δράση κατά του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να παροτρύνουν τις ξένες κυβερνήσεις να «προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες για τον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν και των τρομοκρατικών ομάδων που συνδέονται με αυτό να επιτεθούν στις αντίστοιχες χώρες και τους πολίτες μας», εν μέσω «αυξημένου κινδύνου επίθεσης» από τη χώρα και τους εκπροσώπους της, σύμφωνα με εμπιστευτικό τηλεγράφημα που έλαβε το ABC News.

Η εντολή του υπουργού εκδόθηκε προς όλες τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές τη Δευτέρα, ως μέρος ενός «αιτήματος δράσης» με τίτλο «Αυξημένη ανησυχία για τη δραστηριότητα του IRGC», αναφερόμενο στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Παράλληλα, δίνει οδηγίες στους αξιωματούχους των ΗΠΑ να μεταφέρουν το παραπάνω μήνυμα — το οποίο χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητο αλλά μη απόρρητο — «στο υψηλότερο κατάλληλο επίπεδο» έως τις 20 Μαρτίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να εξασφαλίσει διεθνή υποστήριξη για τη στρατιωτική της εκστρατεία κατά του Ιράν, ιδίως όσον αφορά τη συγκρότηση μιας συμμαχίας με στόχο την πλήρη απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο κατάλογος των χωρών που συμφώνησαν να συνδράμουν.

Η επικοινωνία του Ρούμπιο προς τους διπλωμάτες δεν αναλύει λεπτομερώς τον αυξημένο κίνδυνο επίθεσης από το Ιράν ή τους εκπροσώπους του, αλλά τονίζει ότι μια συνδυαστική προσέγγιση είναι η καλύτερη στρατηγική για την εξουδετέρωση της απειλής.

«Εκτιμούμε ότι το ιρανικό καθεστώς είναι πιο ευαίσθητο στη συλλογική δράση παρά στη μονομερή δράση, και ότι η κοινή πίεση είναι πιο πιθανό να επιβάλει αλλαγή συμπεριφοράς από το καθεστώς παρά οι μονομερείς ενέργειες από μόνες τους», αναφέρει το τηλεγράφημα.

«Πρέπει να δράσουμε τώρα που η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη εκεί, για να τερματίσουμε την ιρανική εκστρατεία τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως. Μην αφήσετε αυτή την κρίσιμη ευκαιρία να περάσει», αναφέρει.

