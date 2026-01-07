Ρούμπιο: «Σταθερότητα, ανάκαμψη, μετάβαση» είναι το τρίπτυχο του αμερικανικού σχεδίου για τη Βενεζουέλα

Η υλοποίηση των αμερικανικών σχεδίων στη Βενεζουέλα θα ξεκινήσει μόλις διασφαλιστεί η σταθερότητα στη χώρα, στον απόηχο της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αυτό τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξηγώντας πως θα ακολουθήσουν οι προσπάθειες με στόχο την ανάκαμψη της Βενεζουέλας – υπό την εποπτεία της Ουάσινγκτον – και η τελευταία φάση θα αφορά την περίοδο μετάβασης.

«Δεν θέλουμε να βυθιστεί στο χάος», δήλωσε ο Ρούμπιο, αφότου ενημέρωσε αμερικανούς γερουσιαστές σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα.

«Η δεύτερη φάση θα αφορά αυτό που αποκαλούμε "ανάκαμψη" και θα διασφαλίζει ότι οι αμερικανικές, δυτικές και άλλες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας με δίκαιο τρόπο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο Ρούμπιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η «διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης στη Βενεζουέλα, ώστε στελέχη της αντιπολίτευσης να αμνηστευτούν, να αποφυλακιστούν ή να επαναπατριστούν προκειμένου να αρχίσει η ανασυγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών».

«Ακολούθως, η τρίτη φάση θα αφορά φυσικά τη μετάβαση», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ρούμπιο: Θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με Δανούς αξιωματούχους

Στο μεταξύ, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με Δανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί να απομακρυνθεί από την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ στο Καράκας το Σάββατο, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες της Δανίας και των ευρωπαίων συμμάχων της ότι η Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος της Δανίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο σενάριο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ συζητούσε τις επιλογές για την απόκτηση του στρατηγικού νησιού της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού, παρά τις αντιρρήσεις της Ευρώπης.

Ερωτηθείς την Τετάρτη σχετικά με την πρόταση της Δανίας να συζητήσει την κατάσταση στη Γροιλανδία, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Θα συναντηθώ μαζί τους την επόμενη εβδομάδα. Τότε θα έχουμε αυτές τις συζητήσεις μαζί τους».

Ερωτηθείς αν ο Τραμπ σχεδίαζε να αγοράσει η Αμερική τη Γροιλανδία, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτή ήταν πάντα η πρόθεση του προέδρου.

«Αν ο πρόεδρος εντοπίσει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα. Ως διπλωμάτης, που είναι η ιδιότητά μου τώρα και το αντικείμενο της δουλειάς μας, προτιμούμε πάντα να επιλύουμε τα ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους – όπως έγινε και στη Βενεζουέλα», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε για πρώτη φορά την ιδέα της απόκτησης του ελέγχου της Γροιλανδίας το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του, υποστηρίζει ότι το νησί είναι καθοριστικής σημασίας για τη στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ και ισχυρίζεται ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να το προστατεύσει.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ και η κατάληψη της Γροιλανδίας από τον αμερικανικό στρατό θα προκαλούσε σοκ στην συμμαχία.