Ρούμπιο: Προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι τα πλήγματα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστούν, μετά την καταστροφή, την Τρίτη, από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενός σκάφους βενεζουελάνικης συμμορίας που μετέφερε ναρκωτικά.

Ο πρόεδρος Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μεξικό μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

«Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φεντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να εξαλείφει αυτές τις απειλές.

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει πόλεμος στις «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις», όπως τις αποκάλεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προειδοποιώντας ότι οι ομάδες που χρησιμοποιούν θαλάσσιες οδούς δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να δρουν ατιμώρητα.

Προειδοποίηση Χέγκσεθ για νέες επιχειρήσεις κατά καρτέλ

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον όσων κάνουν παράνομη διακίνηση ναρκωτικών δεν θα σταματήσουν με την επίθεση που εξαπολύθηκε χθες εναντίον πλοίου από τη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «πλεούμενο που μετέφερε ναρκωτικά» κι είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σκοτώνοντας 11 «ναρκωτρομοκράτες», ανακοίνωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο επιχείρησης στην Καραϊβική που κατήγγειλε το Καράκας.

«Έχουμε εναέρια, υποθαλάσσια, και πάνω σε πλοία μέσα, επειδή αυτή είναι μια πολύ σοβαρή αποστολή για εμάς, και δεν θα σταματήσει μόνο με αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο Fox News.

«Οποιοσδήποτε άλλος κάνει παράνομη διακίνηση σε αυτά τα χωρικά ύδατα και τον οποίο γνωρίζουμε ότι είναι χαρακτηρισμένος ναρκωτρομοκράτης θα έχει την ίδια κατάληξη», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο περί επιχείρησης στο πλαίσιο της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, καθώς ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και μέλη της κυβέρνησής του πως διευθύνουν «καρτέλ» των ναρκωτικών.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε μέσω X ότι η επιχείρηση διεξήχθη «στη νότια Καραϊβική» με στόχο σκάφος «που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα».

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας δεν σταματά να κλιμακώνεται καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, η αμερικανική πλευρά έχει στείλει αρμάδα πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, ανοικτά της Βενεζουέλας, σε αυτή που χαρακτηρίζει επιχείρηση για την αναχαίτιση ναρκωτικών που διακινούνται μέσω της λατινοαμερικάνικης χώρας, μερικές εβδομάδες αφού αύξησε στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, τον οποίο αποκαλεί «φυγόδικο αρχηγό» καρτέλ.

Επτά αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τρία αποβατικά, πλέουν στην Καραϊβική κι άλλο ένα βρίσκεται στον Ειρηνικό στο πλαίσιο της «επιχείρησης», ανέφερε άλλος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Μαδούρο βλέπει στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική τη «μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξή της» με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη η Βενεζουέλα τον τελευταίο αιώνα και προειδοποιεί πως σε περίπτωση που ο στρατός της Ουάσιγκτον αποπειραθεί «αλλαγή καθεστώτος», η χώρα θα αντισταθεί.

«Οκτώ πολεμικά πλοία με 1.200 πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», είπε σε ξένους δημοσιογράφους στο Καράκας τη Δευτέρα μιλώντας για απειλή «αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως παράνομη».

Η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για «ένοπλο αγώνα» προκειμένου να «υπερασπιστεί την εθνική επικράτειά της», επέμεινε.