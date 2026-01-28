Ρούμπιο: Η αμερικανική διπλωματία αναμένεται να επιστρέψει στη Βενεζουέλα στο «εγγύς μέλλον»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οραματίζεται μια μόνιμη αμερικανική διπλωματική παρουσία στη Βενεζουέλα στο «εγγύς μέλλον», λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έπειτα από αμερικανική στρατιωτική εισβολή στο Καράκας.

«Έχουμε μια ομάδα επί τόπου που αξιολογεί την κατάσταση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε μια αμερικανική διπλωματική αποστολή στο εγγύς μέλλον, η οποία θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να αλληλεπιδρούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Παράλληλα τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν εγκαθιδρύσει μια «γεμάτη σεβασμό και παραγωγική» γραμμή επικοινωνίας με τους προσωρινούς ηγέτες της Βενεζουέλας.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια θεαματικής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας. Οδηγήθηκε και προφυλακίστηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ εννοούν να τον δικάσουν για «διακίνηση ναρκωτικών».

Η ως τότε αντιπρόεδρος του Μαδούρο ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος την 5η Φεβρουαρίου, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον εννοεί να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

«Για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, κάνουμε σοβαρές συζητήσεις για τον περιορισμό και την εξάλειψη της ιρανικής παρουσίας, της κινεζικής επιρροής, καθώς και της ρωσικής παρουσίας. Μάλιστα, θα σας πω ότι υπάρχουν πολλοί εκεί στη Βενεζουέλα που καλωσορίζουν την επιστροφή στην εδραίωση σχέσεων με τις ΗΠΑ σε πολλαπλά μέτωπα», είπε.

Ο Ρούμπιο είπε στην Επιτροπή ότι ο Μαδούρο έπρεπε να απομακρυνθεί από την εξουσία επειδή η Βενεζουέλα είχε μετατραπεί σε βάση επιχειρήσεων για αντιπάλους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν, και η φερόμενη συνεργασία του με εμπόρους ναρκωτικών επηρέαζε την περιοχή και τις ΗΠΑ. «Ήταν μια μη βιώσιμη κατάσταση και έπρεπε να αντιμετωπιστεί», είπε ο Ρούμπιο.

Οι ΗΠΑ είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό για την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας βραχυπρόθεσμα, αλλά στοχεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης σε «μια φιλική, σταθερή, ευημερούσα Βενεζουέλα» που τελικά θα επιλέγει τους ηγέτες της μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο AFP.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από το Άινταχο, επαίνεσε τον Ρούμπιο που εξήγησε τα σχέδια της κυβέρνησης για τη Βενεζουέλα, παρά τη «σύγχυση για το πώς θα γίνει».

Βέβαιος πως θα βρεθεί μια λύση για τη Γροιλανδία, που θα ικανοποιεί «όλους»

Ο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι βέβαιος πως θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ικανοποιητική για «όλους» αναφορικά με τη Γροιλανδία, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό.

«Θα υπάρξουν συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ημών και των εταίρων μας στη Γροιλανδία και τη Δανία για το θέμα αυτό και νομίζω ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους», δήλωσε ο Ρούμπιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Αφότου επέμεινε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν την κυριότητα του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας, ο Τραμπ απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα το ενδεχόμενο κατάληψής του δια της βίας, αναφέροντας πως οι συνομιλίες που είχε στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε οδήγησαν σε ένα «πλαίσιο» μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Τραμπ απέσυρε την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτάχθηκαν στα σχέδιά του για την απόκτηση του νησιού.