Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ καταδικάζουν έντονα την τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέδωσε ανακοίνωση μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν έντονα την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, η οποία στόχευε μια εβραϊκή γιορτή».

Τόνισε επίσης ότι «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας»