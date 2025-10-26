Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν την Ταϊβάν για να κλείσουν συμφωνία με την Κίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε χθες Σάββατο οποιοδήποτε ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Ταϊβάν για να εξασφαλίσουν τη σύναψη συμφωνίας για το εμπόριο με την Κίνα, την οποία επιδιώκει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, στο περιθώριο συνόδου στη Νότια Κορέα, δήλωσε πως ελπίζει να κλειστεί συμφωνία «για όλα τα θέματα», κυρίως για το εμπόριο.

«Η Ταϊβάν ανησυχεί για πολλά ζητήματα, και δικαίως, εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση από το Ισραήλ στο Κατάρ.

Πάντως «αν αυτό που ανησυχεί τον κόσμο είναι πως θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για το εμπόριο ή για προτιμησιακή μεταχείριση με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη της Ταϊβάν», κανένας στην αμερικανική κυβέρνηση «δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο», διαβεβαίωσε.

Παρότι οι ΗΠΑ επισήμως δεν αναγνωρίζουν διπλωματικά την Ταϊβάν, αλλά την Κίνα, κι αποφεύγουν γενικά να χαρακτηρίζουν ανεξάρτητη τη νήσο, παραμένουν επί δεκαετίες ο βασικός προμηθευτής της ως προς τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και αφήνουν πάντα ανοικτό, στο πλαίσιο της λεγόμενης πολιτικής «στρατηγικής αμφισημίας», το ενδεχόμενο να την υπερασπιστούν αν δεχτεί επίθεση από το Πεκίνο, που τη θεωρεί κινεζική επαρχία.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αντιφατικά μηνύματα για τη δέσμευσή του στην υπεράσπιση της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2024, την παρουσίασε σε κάποιες περιπτώσεις ως ανταγωνιστή της χώρας του σε οικονομικό και ιδίως τεχνολογικό επίπεδο.

Εξάλλου πρόσφατα έλεγε ότι δεν νομίζει πως η Κίνα έχει στην πραγματικότητα πρόθεση να προχωρήσει σε εισβολή στην Ταϊβάν, εν μέρει λόγω αυτής που παρουσίασε ως καλή προσωπική σχέση του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι.