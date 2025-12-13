Ρούμπιο: Οι ενέργειες της Ρουάντας στο ανατολικό Κονγκό είναι καθαρή παραβίαση των συμφωνηθέντων για εκεχειρία

Οι ενέργειες της Ρουάντας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνιστούν «μία καθαρή παραβίαση» της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπογράφτηκε στην Ουάσινγκτον υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν στον πρόεδρο τηρούνται», ανέφερε ο Ρούμπιο σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Rwanda's actions in eastern DRC are a clear violation of the Washington Accords signed by President Trump, and the United States will take action to ensure promises made to the President are kept. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 13, 2025

Στα Ηνωμένα Έθνη την Παρασκευή, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Ρουάντα ότι τροφοδοτεί την αστάθεια και τον πόλεμο, καθώς η προέλαση της αντάρτικης οργάνωσης M23 στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό — με τη στήριξη της Ρουάντας — απειλεί να εκτροχιάσει τις αμερικανικές προσπάθειες για τη μεσολάβηση μιας ειρηνευτικής λύσης στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ηγέτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντας υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία στην Ουάσινγκτον στις 4 Δεκεμβρίου, την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στη ρημαγμένη από τον πόλεμο περιοχή.





