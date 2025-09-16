Ρούμπιο: Κατάρ και ΗΠΑ πλησιάζουν σε αμυντική συμφωνία

Το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας ενισχυμένης συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον αρχηγών της Χαμάς στο Κατάρ την περασμένη εβδομάδα.

Η επίθεση στη Ντόχα θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς το Κατάρ είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μαζί με την Αίγυπτο.

Ο Ρούμπιο, που ταξίδευε από το Τελ Αβίβ προς τη Ντόχα, κάλεσε το Κατάρ να συνεχίσει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο για την επίτευξη εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «ένα πολύ σύντομο χρονικό παράθυρο» για συμφωνία. «Αν υπάρχει μια χώρα που μπορεί να βοηθήσει, αυτή είναι το Κατάρ», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ΗΠΑ και Κατάρ βρίσκονται στα πρόθυρα οριστικοποίησης μιας νέας ενισχυμένης αμυντικής συμφωνίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.