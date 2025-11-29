Πόλεμος στην Ουκρανία

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν την Κυριακή στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία προσέρχεται να παρουσιάσει ως βάση το σχέδιο το οποίο συμφωνήθηκε στη Γενεύη.

Την ίδια ώρα, μεγάλο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει το εδαφικό.

Η συνάντηση έρχεται καθώς η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει αναχωρήσει για τις ΗΠΑ προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται μετά το σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο, καθώς το αρχικό κείμενο φαινόταν να ευνοεί σημαντικά τη Ρωσία.

Επικεφαλής των συνομιλιών από την ουκρανική πλευρά θα είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, τον οποίο όρισε ο Ζελένσκι μετά την παραίτηση του κορυφαίου συμβούλου του την Παρασκευή.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα στηριχθεί στις επαφές που έγιναν στη Γενεύη, όπου το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του παρουσίασαν την αντιπρότασή τους, όπως ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022.

The Ukrainian delegation should already be in the United States by this evening, U.S. time. The dialogue based on the Geneva points will continue. Diplomacy remains active. The American side is demonstrating a constructive approach, and in the coming days it is feasible to flesh… pic.twitter.com/7eZC5c776w — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Μετά την παραίτηση χθες, Παρασκευή, του προσωπάρχη του Άντριι Γερμάκ εν μέσω έρευνας για διαφθορά, ο πρόεδρος όρισε τον Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.

Η χώρα του μιλάει στις ΗΠΑ με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο που είναι δυνατό, είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία εργάζεται για μια αξιοπρεπή ειρήνη».

Με επιμονή του Κιέβου, το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ήταν αρχικά ο άνθρωπος-δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Γερμάκ, που παραιτήθηκε έπειτα από έρευνα στο σπίτι του σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς. Ο Ζελένσκι εξέδωσε ακολούθως διάταγμα αναδιοργανώνοντας την ομάδα.

Το όνομα του Ουμέροφ έχει αναφερθεί επίσης σε σχέση με την έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Ο προηγούμενος επικεφαλής της διαπραγματευτικές ομάδας, ο Γερμάκ, είχε απορρίψει την απαίτηση της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις στην ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την ειρήνη.

Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι στο Παρίσι την Δευτέρα

Παράλληλα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν, καθώς ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται στην πιο δύσκολη πολιτική και στρατιωτική κατάσταση από τότε που η Ρωσία εισέβαλε το 2022.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη και το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ανέφερε το Ελιζέ σε ανακοίνωση το Σάββατο. Ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.

Ολονύκτιοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Καθώς οι συνομίλίες για τον τερματισμό του πολεμου βρίσκονται σε εξέλιξη οι πολίτες της Ουκρανιας που υφίστανται τα δεινά του πολέμου προσπαθούν να καταφέρουν να επιβιώσουν.

Τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες, ενώ πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα. Πατέρας της οικογένειας που ζει στο δεύτερο όροφο έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να προστατεύσει τον ανήλικο γιο του.

Χωρίς ηλεκτρικό 600.000 άνθρωποι εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων

Στο μεταξύ, διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 600.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, η οποία προκλήθηκε από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, τα οποία άρχισαν χθες, Παρασκευή, το βράδυ και συνεχίσθηκαν σήμερα το πρωί.

«Ως επακόλουθο της επίθεσης, περισσότεροι από 500.000 καταναλωτές στο Κίεβο, περισσότεροι από 100.000 στην περιφέρεια του Κιέβου και σχεδόν 8.000 στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι χωρίς ηλεκτρικό σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο επλήγησαν εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες πέντε περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας «μαζική» επίθεση σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σ’ αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Wall Street Journal - «Κάντε λεφτά, όχι πόλεμο»: Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία και τα «deal» δισεκατομμυρίων

Παράλληλα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τρεις ισχυροί επιχειρηματίες - δύο Αμερικανοί και ένας Ρώσος - ήταν σκυμμένοι πάνω από ένα λάπτοπ στο Μαϊάμι Μπιτς τον περασμένο μήνα, υποτίθεται για να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όμως η πλήρης έκταση του σχεδίου τους ήταν πολύ μεγαλύτερη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, αναφέρει η Wall Street Journal. Χάρασσαν μία πορεία για να επαναφέρουν τη ρωσική οικονομία των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη διεθνή σκηνή, με τις αμερικανικές επιχειρήσεις πρώτες στη σειρά για να προλάβουν τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους και να αποκομίσουν τα οφέλη.

Στην παραθαλάσσια έπαυλή του, ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής Στιβ Γουίτκοφ φιλοξενούσε τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, τον επικεφαλής του ρωσικού ταμείου κρατικών επενδύσεων και εκλεκτό διαπραγματευτή του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ουσιαστικά είχε διαμορφώσει το έγγραφο που επεξεργάζονταν στην οθόνη του λάπτοπ. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, είχε φτάσει επίσης στο Μαϊάμι Μπιτς για να πάρει μέρος στη συνάντηση.

Ο Ντμίτριεφ προωθούσε ένα σχέδιο, ώστε αμερικανικές εταιρείες να αξιοποιήσουν τα περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη, για αμερικανο-ρωσικά επενδυτικά έργα και μια αμερικανικής ηγεσίας ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Αμερικανικές και ρωσικές εταιρείες θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να εκμεταλλευτούν τον τεράστιο ορυκτό πλούτο της Αρκτικής.

Δεν υπήρχαν όρια σε όσα θα μπορούσαν να επιτύχουν δύο παλιοί αντίπαλοι, υποστήριζε εδώ και μήνες ο Ντμίτριεφ: οι διαστημικές τους βιομηχανίες, που είχαν ανταγωνιστεί στον Ψυχρό Πόλεμο, θα μπορούσαν ακόμη και να επιδιώξουν μια κοινή αποστολή στον Άρη με τη SpaceX του Ίλον Μασκ.

Για το Κρεμλίνο, οι συνομιλίες στο Μαϊάμι ήταν η κορύφωση μιας στρατηγικής που είχε εκπονηθεί πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ: να παρακαμφθεί ο παραδοσιακός αμερικανικός μηχανισμός εθνικής ασφάλειας και να πειστεί η κυβέρνηση να δει τη Ρωσία όχι ως στρατιωτική απειλή, αλλά ως γη αφθονίας και ευκαιριών, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Με το δέλεαρ συμφωνιών αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων πάνω στις σπάνιες γαίες και στην ενέργεια, η Μόσχα θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον οικονομικό χάρτη της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε ρήγμα μεταξύ της Αμερικής και των παραδοσιακών συμμάχων της.

Ο Ντμίτριεφ, πρώην στέλεχος της Goldman Sachs, είχε βρει δεκτικούς συνεργάτες στον Γουίτκοφ και στον Κούσνερ, του οποίου το επενδυτικό ταμείο, Affinity Partners, είχε προσελκύσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων από Άραβες μονάρχες, αφού είχε μεσολαβήσει στη σύγκρουσή τους με το Ισραήλ.

«Όλοι θα ευημερούν»

Οι δύο επιχειρηματίες συμμερίζονταν την προσέγγιση του Τραμπ στη γεωπολιτική.

«Η Ρωσία έχει τεράστιους πόρους, τεράστιες εκτάσεις γης», είπε ο Γουίτκοφ στη Wall Street Journal, περιγράφοντας εκτενώς τις ελπίδες του ότι Ρωσία, Ουκρανία και Αμερική θα γίνουν όλοι επιχειρηματικοί εταίροι. «Αν τα κάνουμε όλα αυτά, και όλοι ευημερούν και όλοι αποτελούν μέρος αυτού του σχεδίου, και υπάρχει όφελος για όλους, αυτό θα αποτελέσει φυσικά ένα ανάχωμα απέναντι σε μελλοντικές συγκρούσεις εκεί. Επειδή όλοι θα ευημερούν».