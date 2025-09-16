Ρούμπιο: Επανέλαβε την ισχυρή υποστήριξη των ΗΠΑ για την ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρέθηκε στη Ντόχα την Τρίτη και δεσμεύτηκε να υποστηρίξει σθεναρά την ασφάλεια του Κατάρ.

Σε μια αστραπιαία στάση στη Ντόχα μετά την επίσκεψη στο Ισραήλ, ο Ρούμπιο συνομίλησε με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι καθώς και με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της χώρας του Κόλπου, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι «επιβεβαιώσαμε τη διαρκή συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Κατάρ στον τομέα της ασφάλειας και την κοινή μας δέσμευση για μια ασφαλέστερη και πιο σταθερή περιοχή».

Met with Qatari Amir Sheikh @TamimbinHamad and Prime Minister and Foreign Minister @MBA_AlThani_ in Doha today. We reaffirmed the enduring U.S.-Qatar security partnership and our shared commitment to a safer, more stable region. I thanked him for Qatar’s ongoing mediation efforts… pic.twitter.com/GUTmi2SZvK — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 16, 2025

Ακόμα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ευχαρίστησε επίσης την ηγεσία του Κατάρ για τις «συνεχιζόμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης της χώρας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα τους».