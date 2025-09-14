Η Ρουμανία αναφέρει παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone και είναι πλέον η δεύτερη χώρα του ΝΑΤΟ που αναφέρει περιστατικό επιθετικής ρητορικής από την Ρωσία.

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάσθηκε από drone κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά υποδομών στην Ουκρανία.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο». «Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στην σχετικά ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στην Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία και η Ατλαντική Συμμαχία ανέπτυξαν ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η παραβίαση δεν μπορεί να ήταν λάθος, χαρακτηρίζοντάς την ως «προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία».

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τους ισχυρισμούς της Ρουμανίας.

Η Πολωνία και οι νατοϊκές χώρες με στρατιωτική παρουσία στο πολωνικό έδαφος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από την 10η Σεπτεμβρίου, όταν περί τα είκοσι ρωσικά drones διείσδυσαν στην πολωνική επικράτεια.

Θραύσματα από drones έχουν επανειλημμένως συντριβεί στο ρουμανικό έδαφος από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022, κυρίως όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών.

Τον Φεβρουάριο, το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε το περιστατικό «άλλη μία απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας κράτους-μέλους της ΕΕ».

The violation of Romanian airspace by Russian drones is yet another unacceptable breach of an EU Member State's sovereignty.



This continued reckless escalation threatens regional security.



We stand in solidarity with Romania. I am in close contact with the Romanian government. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 14, 2025

Το Σάββατο, η Πολωνία επίσης αντέδρασε στις ανησυχίες για ρωσικά drones.

«Έχουν ξεκινήσει προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις – πολωνικές και συμμαχικές – στον εναέριο χώρο μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στο X.

«Τα επίγεια συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας.»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπήρχαν «σχέδια» να στοχεύσουν εγκαταστάσεις σε πολωνικό έδαφος.

Η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, δήλωσε ότι τα drones που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο την Τετάρτη ήταν ατύχημα, μετά από παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησής τους.

Την Κυριακή, η Τσεχία ανακοίνωσε ότι έστειλε μονάδα ειδικών επιχειρήσεων με ελικόπτερα στην Πολωνία.

Η μονάδα αποτελείται από τρία ελικόπτερα Mi-171S, το καθένα ικανό να μεταφέρει έως 24 άτομα και εξοπλισμένα πλήρως για μάχη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας, Γιανά Τσερνόχοβα.

Σε απάντηση στη νέα παραβίαση με drone, ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι ο ρωσικός στρατός «ξέρει ακριβώς πού κατευθύνονται τα drones τους και πόσο μπορούν να παραμείνουν στον αέρα».

Έχει επανειλημμένα ζητήσει από τις δυτικές χώρες να εντείνουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επίσης τοποθετήθηκε για την παραβίαση του εναέριου χώρου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι είναι «έτοιμος» να επιβάλει σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά μόνο αν οι χώρες του ΝΑΤΟ ικανοποιήσουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει σημειώσει αργή πρόοδο στο πεδίο της μάχης.

Ο Τραμπ ηγείται των προσπαθειών για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία από τότε που ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέστρεψε από τη σύνοδο με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.