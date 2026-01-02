Ρουμανία: Απογειώθηκαν δύο F-16 μετά τις ρωσικές επιθέσεις με drone στα σύνορα με Ουκρανία

Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη F-16 σε απάντηση σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας, σύμφωνα με το Newsweek.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τα ρωσικά όπλα και ότι αναπτύχθηκαν δύο αεροσκάφη για να επιτηρήσουν την περιοχή των συνόρων με την Ουκρανία.

Η εγγύτητα των ρωσικών επιθέσεων σε έδαφος του ΝΑΤΟ έχει εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα και τις δυνατότητες αποτροπής της συμμαχίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, μια επίθεση εναντίον ενός μέλους μπορεί να πυροδοτήσει συλλογική αντίδραση, θέτοντας επιπλέον έλεγχο σε γεγονότα κοντά στα σύνορα της συμμαχίας.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι «την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, το σύστημα επιτήρησης εντόπισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία προς ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία».

«Γύρω στις 11:50, δύο μαχητικά F-16 από την 86η Αεροπορική Βάση στο Φέστεστι απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την περιοχή των συνόρων στη βόρεια κομητεία Τούλτσεα. Στις 12:00, ο πληθυσμός ειδοποιήθηκε μέσω μηνύματος RO-Alert», προσθέτει η ανακοίνωση.

Η κατάσταση συναγερμού έληξε στις 12:22 μ.μ., χωρίς να καταγραφούν μη εξουσιοδοτημένες εισβολές στον εθνικό εναέριο χώρο. Η δήλωση έγινε λίγο πριν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδικάσει την «ειδεχθή» ρωσική επίθεση στην πόλη Χάρκοβο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την καταστροφή και αναφέροντας ότι δύο πύραυλοι έπληξαν κατοικημένη περιοχή, με σοβαρές ζημιές σε κτίρια και αδιευκρίνιστο αριθμό θυμάτων.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, ιδιαίτερα των ΗΠΑ, για την επίτευξη ειρήνης. Αυτό ακολούθησε την καταγγελία της Ουκρανίας για τον θάνατο 24 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 50 στη Χερσώνα, κατά την Πρωτοχρονιά, από επίθεση σε ρωσικά κατεχόμενο χωριό. Το Κίεβο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Μόσχας για «εγκλήματα πολέμου», χαρακτηρίζοντάς τους ως τεχνάσματα για εκτροχιασμό των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι «έτοιμη κατά 90%», αλλά προειδοποίησε ότι το υπόλοιπο 10%, που αφορά κρίσιμα ζητήματα όπως οι εδαφικές διαφορές, θα καθορίσει την τύχη της ειρήνης, της Ουκρανίας και της Ευρώπης.