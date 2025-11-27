Πολωνία: Συνελήφθη Ρώσος ύποπτος για κυβερνοεπιθέσεις σε εταιρείες της χώρας

Ένας Ρώσος πολίτης, ύποπτος για κυβερνοεπιθέσεις σε πληροφοριακά συστήματα πολωνικών εταιρειών, συνελήφθη στην Κρακοβία, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μαρτίν Κιερβίνσκι.

«Αστυνομικοί στην Κρακοβία έχουν συλλάβει έναν Ρώσο πολίτη ύποπτο για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στα πληροφοριακά συστήματα πολωνικών εταιρειών», έγραψε ο Κιερβίνσκι σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Funkcjonariusze @PolicjaCBZC w Krakowie zatrzymali obywatela Rosji podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich firm. Przełamywał ich zabezpieczenia, by zdobyć dostęp do baz danych. Zastosowano areszt tymczasowy. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 27, 2025

«Παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας τους για να αποκτήσει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Τέθηκε προσωρινά υπό κράτηση», πρόσθεσε, χωρίς όμως να διευκρινίσει για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνταν οι βάσεις δεδομένων.

Σημειώνεται ότι, η Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ενισχύσει την παρακολούθηση για εχθρικές ενέργειες από τη Ρωσία μετά από κύμα εμπρησμών, σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και κατηγορεί τη Βαρσοβία για «ρωσοφοβία».