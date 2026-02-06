Ένας ανώτερος Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος, ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού δέχθηκε πυροβολισμούς στη Μόσχα την Παρασκευή, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Ρόιτερς ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Όταν ο Ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

‼️BREAKING: An assassination attempt was carried out in Moscow against Lieutenant General Vladimir Alekseyev of the Russian Ministry of Defense. An unidentified person fired several shots into his back and fled the scene. The lieutenant general has been hospitalized with gunshot… pic.twitter.com/1EiRjYwE0j — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 6, 2026

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υψηλόβαθμοι ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα να κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.