Ρώσος διπλωμάτης: Οι κίνδυνοι της κατάρρευσης Πούτιν

Η εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία έχει θέσει τη Ρωσία σε τροχιά αναταραχής που θα μπορούσε να ανατρέψει τον αρχηγό του Κρεμλίνου, να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο ή ακόμη και να διαλύσει τελικά τη χώρα, δήλωσε ένας Ρώσος διπλωμάτης που παραιτήθηκε λόγω του πολέμου.

Ο Μπόρις Μποντάρεφ, σύμβουλος στη μόνιμη αποστολή της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, παραιτήθηκε το Μάιο επειδή ένιωθε ότι ο πόλεμος είχε δείξει πόσο καταπιεστική και στρεβλή είχε γίνει η πατρίδα του.

