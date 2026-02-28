Ρωσικό ΥΠΕΞ: Ο Τραμπ και το Ισραήλ βυθίζουν τη Μέση Ανατολή στην άβυσσο με την επίθεση κατά του Ιράν

Το Σάββατο, η Ρωσία επέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ για την επικίνδυνη και ανεύθυνη επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, βυθίζει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στην άβυσσο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας την ηγεσία του και βυθίζοντας τη Μέση Ανατολή σε μια νέα σύγκρουση που, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα τερματίσει την απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ και θα δώσει στους Ιρανούς την ευκαιρία να ανατρέψουν τους ηγέτες τους.

«Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για άλλη μια φορά μια επικίνδυνη περιπέτεια που φέρνει γρήγορα την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική και πιθανώς ραδιολογική καταστροφή», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Βυθίζοντας τη Μέση Ανατολή σε μια άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, στην πραγματικότητα ενθαρρύνουν τις χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην περιοχή, να αποκτήσουν όλο και πιο σοβαρά μέσα για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών».