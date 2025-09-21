Η γερμανική Πολεμική Αεροπορία έστειλε το πρωί της Κυριακής δύο Eurofighter προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος IL-20M, το οποίο είχε εισέλθει σε ουδέτερο εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, προτού παραδώσει τη συνοδεία στους εταίρους του ΝΑΤΟ στη Σουηδία.

«Για άλλη μια φορά, η δύναμη ταχείας αντίδρασής μας, που αποτελείται από δύο Eurofighter, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ερευνήσει ένα μη ταυτοποιημένο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία στον διεθνή εναέριο χώρο», ανέφερε η γερμανική Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Reuters.

«Επρόκειτο για ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τα καθήκοντα συνοδείας του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Ρόστοκ-Λάαγε», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει την Τρίτη για να συζητήσει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι με γνώση του θέματος στο Reuters την Κυριακή.

Το Ταλίν ανέφερε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Εσθονίας χωρίς άδεια την Παρασκευή και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά, προτού αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Παρόλα αυτά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη του παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, λέγοντας ότι πέταξαν πάνω από διεθνή ύδατα.

CNN: Το ΝΑΤΟ καλείται να τρέξει πιο γρήγορα στην κούρσα των drones

Μετά τις παραβιάσεις στην Πολωνία, το βασικό ερώτημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο αν η Μόσχα έστειλε σκόπιμα σχεδόν δύο δωδεκάδες drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αλλά και τι αποκαλύπτει η στρατιωτική απάντηση για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα της Συμμαχίας να αντιμετωπίσει αυτή τη διαρκώς αυξανόμενη απειλή.

Πολωνικές αρχές ανέκτησαν θραύσματα drones τύπου Gerbera, κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ και φελιζόλ, που χρησιμοποιούνται συχνά ως δολώματα. Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά το κόστος παραγωγής τους περίπου στα 10.000 δολάρια το καθένα.

Τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν ήταν μαχητικά F-16 και F-35, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Μια επίδειξη ισχύος, αλλά με κόστος δεκάδων χιλιάδων δολαρίων μόνο σε καύσιμα και συντήρηση.

«Η ασυμμετρία του κόστους δεν λειτουργεί υπέρ μας», είπε ο ερευνητής Ρόμπερτ Τόλαστ (RUSI). Το ΝΑΤΟ μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες επιθέσεις drones, όπως απέδειξε τον Απρίλιο στην αποτροπή ιρανικής επίθεσης στο Ισραήλ, αλλά το κόστος άμυνας καθιστά αυτήν την προσέγγιση μη βιώσιμη.

Πολλοί στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας θεωρούν πως τα υπουργεία Άμυνας του ΝΑΤΟ προσαρμόζονται αργά. «Η τεχνολογία υπάρχει», λέει ο Γιοχάνες Πινλ της MARSS, βρετανικής εταιρείας drones. Το πρόβλημα είναι ότι τα συστήματα προμηθειών του ΝΑΤΟ «παραμένουν κολλημένα στη δεκαετία του ’80».

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πεδίο δοκιμών, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής. Η πορτογαλική startup Tekever πουλά drones αξίας άνω των 350 εκατ. δολαρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Ουκρανία. Η RAF ενσωματώνει το AR3 drone στο νέο της σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου StormShroud, ενώ η Tekever ανοίγει νέο εργοστάσιο 1.000 θέσεων εργασίας.

Ο νέος αρχηγός του βρετανικού Επιτελείου Άμυνας, Ρίτσαρντ Νάιττον, τονίζει ότι πρέπει να αλλάξει η σχέση με τη βιομηχανία ώστε να καινοτομεί με ρυθμούς πολέμου.

Το πρόσφατα μετονομασμένο Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ προωθεί την κατάργηση γραφειοκρατίας και την εκχώρηση εξουσιών αγοράς drones απευθείας στους στρατιώτες.

Ωστόσο, παραμένει το πρόβλημα του όγκου: Η Ρωσία παράγει 5.500 drones τον μήνα, ενώ σε μία νύχτα του Σεπτεμβρίου εκτόξευσε πάνω από 800 drones εναντίον της Ουκρανίας.