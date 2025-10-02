Ρωσικό αλιευτικό εντοπίστηκε κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου στη βόρεια Πολωνία

Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνοριοφύλακες εντόπισαν την Τετάρτη ρωσικό αλιευτικό σκάφος σε περιοχή κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου, στα ανοιχτά του Στσέτσιν στη βόρεια Πολωνία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο, μήκους περίπου 70 μέτρων, συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των συνοριοφυλάκων και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Οι πολωνικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.