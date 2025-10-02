Ρωσικό αλιευτικό εντοπίστηκε κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου στη βόρεια Πολωνία

Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνοριοφύλακες εντόπισαν την Τετάρτη ρωσικό αλιευτικό σκάφος σε περιοχή κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου, στα ανοιχτά του Στσέτσιν στη βόρεια Πολωνία.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο, μήκους περίπου 70 μέτρων, συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των συνοριοφυλάκων και απομακρύνθηκε από το σημείο.
Οι πολωνικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.
POLAND REPORTS RUSSIAN FISHING BOAT NEAR GAS PIPELINE— Naeem Aslam (@NaeemAslam23) October 2, 2025
The Polish Interior Ministry confirmed that a Russian fishing boat was spotted near a gas pipeline yesterday. The vessel lingered for about 20 minutes before complying with border guard instructions and leaving the area.… pic.twitter.com/y2EZc7dDil