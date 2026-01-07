Ρωσική επίθεση σε δύο ουκρανικά λιμάνια: Ένας νεκρός, οκτώ τραυματίες

Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι μεχρι στιγμής ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης σε δύο λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία την Τετάρτη, όπως έκαναν γνωστό Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η Ρωσία έχει επιτεθεί επανειλημμένα τις τελευταία εβδομάδες σε λιμάνια της Ουκρανίας και σε πλοία με ξένη σημαία που σαλπάρουν από αυτά, μετά την υπόσχεση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα ως αντίποινα για τις επιθέσεις του Κιέβου σε μη ελεγχόμενα πετρελαιοφόρα που πλέουν προς τη Ρωσία.

Η διοίκηση των θαλάσσιων λιμένων της Ουκρανίας ανέφερε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσορνομόρσκ και το Πιβντέννι, δύο βασικοί εξαγωγικοί άξονες για την οικονομία της Ουκρανίας, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πρώτες ύλες.

«Πρόκειται για μια ακόμη επίθεση από μια τρομοκρατική χώρα σε λιμενικές υποδομές που συμβάλλουν στη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κούλεμπα.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Μόσχα επιτέθηκε 96 φορές στα λιμάνια της περιοχής της Οδησσού το 2025, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η ουκρανική λιμενική αρχή στο Reuters την Τετάρτη, σχεδόν τριπλάσιες από τις επιθέσεις του 2024.

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις, τα διοικητικά κτίρια και οι δεξαμενές που περιείχαν φυτικά έλαια υπέστησαν ζημιές στις επιθέσεις της Τετάρτης, δήλωσε ο Κούλεμπα, προσθέτοντας ότι τα λιμάνια συνέχιζαν να λειτουργούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των ζημιών.

Η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών λιμανιών τον Δεκέμβριο, μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον των κενών δεξαμενόπλοιων του «σκιώδους στόλου», τα οποία η Μόσχα χρησιμοποιεί για να μεταφέρει το πετρέλαιό της στους αγοραστές, παρά τις δυτικές κυρώσεις. Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό να περιορίσει αυτή την πηγή εσόδων, η οποία, όπως υποστηρίζει, χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.