Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS πέταξαν πάνω από διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, πραγματοποίησαν μια περιπολία ρουτίνας διάρκειας τεσσάρων ωρών πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση κατά την διάρκεια της αποστολής, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.