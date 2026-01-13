Η παραφιλολογία για ρωσικό δάκτυλο πίσω από την δημοσιοποίηση ενός βίντεο που εμφανίζει ανθρώπους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδιαλέγονται με φερόμενο ξένο επενδυτή για εξασφάλιση εισφορών για την προεκλογική εκστρατεία δεν είναι η μόνη εξέλιξη ρωσικού ενδιαφέροντος που απασχολεί την κυπριακή κοινή γνώμη.

Όπως αναφέρει η DW, τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται στην Κύπρο ένα διπλό μυστήριο με έντονο το ρωσικό στοιχείο, που θέτει σε κινητοποίηση τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για δύο υποθέσεις οι οποίες συμπίπτουν χρονικά και αφορούν στην εξαφάνιση ενός Ρώσου επιχειρηματία στην Λεμεσό και τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους μέσα στη ρωσική πρεσβεία, στη Λευκωσία.

Άφαντος Ρώσος μεγιστάνας

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Ρώσου μεγιστάνα απασχολεί τις κυπριακές αστυνομικές αρχές από την περασμένη Πέμπτη, ενώ σήμερα το πρωί η αστυνομία ενέπλεξε και ντρόουνς στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Πρόκειται για τον 56χρονο Vladislav Baumgertner, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του παγκόσμιου «κολοσσού» λιπασμάτων Uralkali, ο οποίος το 2013 βρέθηκε στο επίκεντρο οικονομικής διαμάχης στη Λευκορωσία, όπου και συνελήφθη.

Τελικά μεταφέρθηκε στην Ρωσία, όπου οι κατηγορίες εις βάρος του απορρίφθηκαν και αφέθηκε ελεύθερος για να εγκατασταθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες σε παραθαλάσσια περιοχή, όπου εντοπίστηκε για τελευταία φορά το στίγμα του κινητού του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, ο 56χρονος μετέβη στο σημείο με ταξί και έκτοτε τα ίχνη του εξαφανίστηκαν.

Αυτοκτονία στην πρεσβεία;

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Ρώσου μεγιστάνα ίσως δεν θα προκαλούσε από μόνη της τόσο ενδιαφέρον, αν δεν συνέπιπτε χρονικά με τον θάνατο στελέχους της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία. Πρόκειται για τον A.V. Panov, ο οποίος απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στο γραφείο του στην πρεσβεία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το στέλεχος της ρωσικής πρεσβείας βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του και η πρεσβεία κάνει λόγο για αυτοκτονία.

Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις αστυνομικές αρχές της Κύπρου, καθώς δεν τους επετράπη ούτε η είσοδος στο κτίριο, ούτε η παραλαβή σημειώματος αυτοχειρίας, με την δικαιολογία ότι αυτό θα αποστελλόταν στην Μόσχα. Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, ενώ το θέμα παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες Ασφαλείας της Δημοκρατίας.