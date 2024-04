Ρωσία: Συνελήφθη ο σκακιστής Γκάρι Κασπάροφ για τρομοκρατία

Στη σύλληψη του Γκάρι Κασπάροφ, του πρώην πρωταθλητή στο σκάκι, προχώρησε η Ρωσία, με την κατηγορία για τρομοκρατία και για πράκτορα ξένων συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, ο Κασπάροφ συνελήφθη ερήμην, όπως και το πρώην μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου Gennady Gudkov, τον συνιδρυτή του Φόρουμ Ελεύθερη Ρωσία Ivan Tyutrin, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητη οργάνωση στη Ρωσία, και την πρώην περιβαλλοντική ακτιβίστρια Yevgenia Chirikova, σύμφωνα με το δικαστήριο της πόλης Syktyvkar.

Σύμφωνα με το TASS, οι κατηγορίες που έχουν επαγγελθεί στους τέσσερίς του είναι για ίδρυση και ηγεσία τρομοκρατικής εταιρείας, τη χρηματοδότηση τρομοκρατικής δραστηριότητας και τη δημόσια δικαίωσή της, αναφέρει το δικαστήριο. «Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις αιτήσεις των ανακριτικών οργάνων για την προφυλάκιση των Κασπάροφ, Gudkov, Chirikova και Tyutrin ως μέτρο περιορισμού».

Ο Κασπάροφ απάντησε στην περίεργη δήλωση σύλληψης του δικαστηρίου σε μια δηκτική ανάρτηση στις 24 Απριλίου. «Η ερήμην σύλληψη είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο έχω συλληφθεί ποτέ» ανέφερε προσθέτοντας: «Καλή παρέα, επίσης. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας είναι εξίσου τιμητικό το γεγονός ότι το κράτος τρόμου του Πούτιν ξοδεύει χρόνο σε αυτό που διαφορετικά θα πήγαινε σε διώξεις και δολοφονίες».

In absentia is definitely the best way I've ever been arrested! Good company, as well. I'm sure we're all equally honored that Putin's terror state is spending time on this that would otherwise go persecuting and murdering. https://t.co/uYlSwI9ss7