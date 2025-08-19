Ρωσία: Στους 25 αυξήθηκαν οι νεκροί από την έκρηξη στην Ριαζάν

Ο αριθμός των νεκρών από μια ανεξήγητη έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε ένα εργοστάσιο στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας αυξήθηκε σε τουλάχιστον 25, με συνολικά 158 τραυματίες μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου έκτακτης ανάγκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάβελ Μάλκοφ (κυβερνήτης της Ριαζάν) δήλωσε την Παρασκευή ότι το περιστατικό προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργαστήριο του εργοστασίου.

Ωστόσο, από τις αναφορές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ή τι ακριβώς παρήγαγε το εργοστάσιο.