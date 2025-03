Ρωσία: Στις φλόγες αεροδρόμιο στην περιφέρεια Σαράταφ από επιδρομή ουκρανικών drones (vid)

Στις φλόγες βρίσκεται αεροδρόμιο στη ρωσική περιφέρεια Σαράταφ, έπειτα από επιδρομή ουκρανικών drones, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη Ρομάν Μπουσαργκίν το πρωί της Πέμπτης (20/03) μέσω Telegram.

Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η κατεπείγουσα απομάκρυνση κατοίκων τα σπίτια των οποίων βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε ο κ. Μπουσαργκίν.

‼️‼️‼️ Big news – At dawn, Ukrainians strike the Engels airbase of Russia’s strategic aviation in the Saratov region, about 600 km from the border, using kamikaze drones. Loud explosions are being heard at the site, and a large amount of ammunition is being destroyed. It is not… pic.twitter.com/20LjXqz9Yx