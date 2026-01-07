WSJ, NYT, CBS News

Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρο από τη Βενεζουέλα το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την κατάσχεσή του από τις αρχές των ΗΠΑ, μετά την εντοπισμένη του πορεία στον Ατλαντικό. Το πλοίο, που μεταφέρει αργό πετρέλαιο, κινείται σε διεθνή ύδατα, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι η συνοδεία αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας του πλοίου και του πληρώματός του, σύμφωνα με τους New York Times, to CBS News και τη Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Η υπόθεση προκαλεί ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα,

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, ωστόσο το κρατικά ελεγχόμενο ρωσικό διεθνές δίκτυο RT ανήρτησε βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου και στο οποίο διακρίνεται σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να το ακολουθεί. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να αναχαιτίσουν το πλοίο, το οποίο κατευθύνεται προς το Μούρμανσκ της Ρωσίας

Video released by RT shows U.S. Coast Guard pursuing sanctioned tanker Marinera (Bella 1) to seize it in the North Atlantic.



Η κίνηση αυτή ακολουθεί πληροφορίες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο πλοίο, το οποίο έχει μακρά ιστορία μεταφοράς αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας και φέρεται να έπλεε πρόσφατα μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας.

Σύμφωνα με το CBS News, η Ρωσία επενέβη για να συνοδεύσει το δεξαμενόπλοιο, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να προκαλέσει ένταση μεταξύ των υπερδυνάμεων στην ανοιχτή θάλασσα.

Το πλοίο, το οποίο προς το παρόν είναι άδειο, είχε προηγουμένως το όνομα Bella 1. Τον περασμένο μήνα, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ προσπάθησε να επιβιβαστεί σε αυτό στην Καραϊβική, διαθέτοντας ένταλμα κατάσχεσης για φερόμενες παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων και ισχυρισμούς ότι μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο.

Καθώς η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ το παρακολουθούσε στενά, οι ναυτικοί ζωγράφισαν πρόχειρα μια ρωσική σημαία στο κύτος, μετονόμασαν το πλοίο σε Marinera και μετέφεραν τη νηολόγησή του στη Ρωσία.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ σχεδίαζαν να επιβιβαστούν στο Marinera και ότι η προτίμησή τους είναι η κατάσχεση του πλοίου, αντί η βύθισή του.

Τα δεδομένα παρακολούθησης του AIS, τα οποία μπορούν να πλαστογραφηθούν ή να παραποιηθούν, υποδηλώνουν ότι το πλοίο βρισκόταν περίπου 2.000 χιλιόμετρα (1.200 μίλια) δυτικά της ηπειρωτικής Ευρώπης την Τρίτη.

Σύμφωνα με ειδικούς, η Μόσχα εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για τις αμερικανικές κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο ανά τον κόσμο και στηρίζουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας της. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση, επιτρέποντας τη νηολόγηση του πλοίου στη Ρωσία χωρίς επιθεώρηση ή τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία ζήτησε επισήμως από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη του πλοίου. Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε μέσω του κρατικού πρακτορείου RIA ότι παρακολουθεί την υπόθεση «με ανησυχία».

Την ίδια ημέρα, η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι έτοιμη να «αντιταχθεί σε πλοία και φορείς που τελούν υπό κυρώσεις και δραστηριοποιούνται στην περιοχή». «Οι θαλάσσιες υπηρεσίες μας είναι σε εγρήγορση, ευέλικτες και σε άριστη θέση για να εντοπίζουν τα σκάφη που μας ενδιαφέρουν. Όταν έρθει η κλήση, θα είμαστε εκεί.», ανέφερε.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συνεχίζει να παρακολουθεί το δεξαμενόπλοιο στον ανατολικό Ατλαντικό. Σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού AIS, το πλοίο πλέει περίπου 300 μίλια νότια της Ισλανδίας, με κατεύθυνση προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι διέταξε «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, μια πολιτική που η κυβέρνηση στο Καράκας χαρακτήρισε «κλοπή».

Ενόψει της σύλληψης του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ το Σάββατο, ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα την κυβέρνηση της χώρας ότι χρησιμοποιεί πλοία για τη λαθραία εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ.