Η Ρωσία υπέβαλε πρόταση, η οποία απορρίφθηκε, στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οποία προσφέρει μείωση της συνεργασίας στον τομέα των πληροφοριών με το Ιράν — συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης πληροφοριών σχετικά με τις στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή — σε αντάλλαγμα για τη διακοπή της υποστήριξης των πληροφοριών προς την Ουκρανία από την Ουάσινγκτον, αναφέρει το Politico, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Η ιδέα φέρεται να τέθηκε από τον απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Το Κρεμλίνο προσφέρθηκε να σταματήσει να τροφοδοτεί την Τεχεράνη με συντεταγμένες αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή —δεδομένα που επιτρέπουν στο Ιράν να πλήττει με ακρίβεια τις ΗΠΑ— υπό τον όρο η Ουάσιγκτον να «τυφλώσει» το Κίεβο, σταματώντας τη ροή πληροφοριών για τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων.

Αν και η Ουάσιγκτον απέρριψε την πρόταση, η είδηση προκάλεσε «σεισμό» στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Διπλωμάτες της Ε.Ε. εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι η Ρωσία επιχειρεί να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε μια διμερή συμφωνία που θα αφήσει την Ευρώπη στο περιθώριο, εργαλειοποιώντας την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η πρόταση τελικά απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές αν και ο Ντμίτριεφ αργότερα χαρακτήρισε την έκθεση του Politico «ψεύτικη» σε μια ανάρτηση στο X.