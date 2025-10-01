Ρωσία: Πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεγάλο διυλιστήριο τέθηκε υπό έλεγχο

Ρώσοι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σήμερα σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Γιαροσλάβλ βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσε την Τετάρτη το τοπικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Η πυρκαγιά σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας ξέσπασε νωρίτερα την Τετάρτη, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβράγιεφ.

Είπε ότι η πυρκαγιά δεν ξεκίνησε ως αποτέλεσμα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παρόλο που το Κίεβο στοχοποιεί συστηματικά διυλιστήρια σε μια προσπάθεια να διαταράξει τον εφοδιασμό με βενζίνη και να στερήσει έσοδα από τη Μόσχα.

«Οι κάτοικοι ανησυχούσαν ότι μπορεί να ήταν αποτέλεσμα επίθεσης με εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε ο Γιεβράγιεφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Αλλά αυτό που συνέβη δεν έχει καμία σχέση με αυτό... Η πυρκαγιά είναι τεχνολογικής φύσης», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.