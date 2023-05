Ρωσία: Προσπάθειες να εξαντλήσει την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα

Με σκοπό να περιορίσουν την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, οι ένοπλες δυνάμεις επικεντρώνουν το τελευταίο διάστημα τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές τους στο Κίεβο, σύμφωνα με αξιωματικούς, πολιτικούς και ειδικούς.

Αν και η Ουκρανία διαβεβαιώνει πως κατάφερε να αναχαιτίσει τους περισσότερους πυραύλους και τα περισσότερα UAVs, και ότι οι απώλειες περιορίστηκαν σε δυο ανθρώπους οι οποίο έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις συντριμμιών, τα πλήγματα αυτά εγείρουν ερωτήματα. Το Κίεβο βρίσκεται μακριά από τα κύρια μέτωπα του πολέμου και δεν θεωρείται μείζων στρατιωτικός στόχος.

Αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν πως στόχοι των επιδρομών είναι να παρεμποδιστεί η προετοιμασία για την αντεπίθεση της Ουκρανίας με σκοπό να ανακαταληφθούν εδάφη και να εξαντληθούν τα πυρομαχικά και γενικότερα τα μέσα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Πρόκειται «για την αντίδρασή τους στις προετοιμασίες για την ουκρανική αντεπίθεση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προφανώς αναφερόμενος στους Ρώσους επιτελείς. «Η επικείμενη αντεπίθεση τους έχει κάνει νευρικούς», έκρινε η ίδια πηγή.

«Προσπαθούν να περιορίσουν τις δυνατότητές μας: να εξαντλήσουν το στοκ πυραύλων εδάφους αέρος που διαθέτουμε και να αποσπάσουν την προσοχή των δυνάμεών μας», πρόσθεσε, τονίζοντας το χαμηλό κόστος των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών ιρανικού σχεδιασμού Shahed, που κατά το Κίεβο χρησιμοποιεί κυρίως η Μόσχα, σε σύγκριση με τους σύγχρονους πυραύλους εδάφους-αέρος που βάλλονται από τον ουκρανικό στρατό.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν τα ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και να τα κρατούν απασχολημένα ώστε να μην αναπτυχθούν αλλού, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Κοβαλένκο, της οργάνωσης «Πληροφοριακή Αντίσταση» (Information Resistance), η οποία έχει σκοπό την καταπολέμηση της «ρωσικής προπαγάνδας».

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο μελετών Institute for the Study of War, «οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν νέα εκστρατεία (...) για να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες αντεπίθεσης της Ουκρανίας».

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ανέφερε την Τρίτη μέσω Twitter πως οι επιθέσεις «έχουν σκοπό να εξαντλήσουν την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα». Κάλεσε τους συμμάχους της χώρας του, την ΕΕ και το NATO, να «αυξήσουν την παραγωγή και τις παραδόσεις συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών».

There can be only one response to each Russian attack aimed to deplete Ukrainian air defense: greater production and supply of air defense systems and ammunition by EU and NATO partners. And this is what we are working on. Together, we will defeat another Russian terror strategy.