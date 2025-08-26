Ρωσία: Πρώην υπάλληλος της Yandex καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για δωρεά σε ουκρανικό ταμείο

Το Δικαστήριο της Μόσχας έκρινε τον προγραμματιστή και πρώην υπάλληλο της ρωσικής πλατφόρμας Σεργκέι Ίριν ένοχο για προδοσία, επειδή είχε μεταφέρει 500 δολάρια στο ουκρανικό ταμείο Come Back Alive, αναφέρει ο ρωσικός ιστότοπος Mediazona (έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ‘ξένων πρακτόρων’).

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, ο Ρώσος προγραμματιστής την ώρα που το δικαστήριο ανακοίνωσε την ετυμηγορία, δεν σηκώθηκε όρθιος, αλλά έβγαλε ένα πανό που έγραφε «Ο Πούτιν είναι μ….ς» και το έδειξε στο κοινό.

Ο Ίριν δεν αρνείται ότι σκόπιμα έκανε τη μεταφορά «για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας» επειδή ήθελε να βοηθήσει την Ουκρανία.

«Αυτή είναι η θέση του. Υποστηρίζει την Ουκρανία, γι' αυτό έκανε τη μεταφορά. Και συνεχίζει να την υποστηρίζει τώρα», δήλωσε ένας από τους συγγενείς του στον ιστότοπο Mediazona.

Ο Ίριν έκανε μια δωρεά χρησιμοποιώντας τη ρωσική τραπεζική του κάρτα στις 27 Φεβρουαρίου 2022. Σύντομα έφυγε από τη Ρωσία, έζησε στην Τουρκία και τη Σρι Λάνκα, αλλά επέστρεψε στην πατρίδα του τον Απρίλιο του 2024 για να επισκεφτεί τους συγγενείς του.

Όπως επισημαίνει η ομάδα νομικής υπεράσπισης «Πέρβι Οντέλ», ο Ίριν συνελήφθη σύμφωνα με την αρχή των «συλλήψεων τύπου καρουζέλ»: πρώτα, τέθηκε υπό διοικητική κράτηση με την κατηγορία του χουλιγκανισμού και κατά την έξοδό του από το ειδικό κέντρο κράτησης, συνελήφθη με την κατηγορία της προδοσίας.

«Αυτή είναι μάλλον η γλώσσα του κράτους, με την οποία επικοινωνεί με τους πολίτες», σημειώνει ο Σμιρνόφ από το «Πέρβι Οντέλ». «Δεν διώκει ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά με αυτές τις υποθέσεις δείχνει σε όλους τι θα συμβεί σε όσους μεταφέρουν χρήματα στην Ουκρανία».

Κατηγορούμενοι για προδοσία μπορούν να βρεθούν όσοι δώρισαν χρήματα σε μια Ουκρανή blogger (όπως η προγραμματίστρια Νίνα Σλομποτσίκοβα, η οποία καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης) ή μετέφεραν χρήματα σε συγγενείς τους στην Ουκρανία (όπως ο κάτοικος του Χαμπάροφσκ Αλεξάντερ Βέτσιρκο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης).

Ο έφεδρος αντισυνταγματάρχης Βέτσιρκο κατηγορήθηκε για μεταφορά χρημάτων σε στενό συγγενή του «χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα», ο οποίος, με τη σειρά του, τα δώρισε σε ένα ταμείο «που αγόρασε όπλα, πυρομαχικά, στολές και εξοπλισμό προς όφελος ουκρανικών στρατιωτικών μονάδων».