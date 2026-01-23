Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Πένζα (vids)

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι έπληξε μια αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Πένζα που βρίσκεται δυτικά της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωση του το Γενικό Επιτελείο αναφέρει ότι μετά την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά και ότι ακόμη εξακολουθεί να αξιολογεί την έκταση των ζημιών.

Ukrainian attack drones struck a fuel depot in the Russian city of Penza overnight, setting the facility ablaze, according to local reports. The target was identified as the Penzanefteprodukt oil base. Footage from the scene shows large fires as emergency crews rushed to… pic.twitter.com/hadYmSOU5P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2026

Νωρίτερα, ο περιφερειακός κυβερνήτης της περιοχής, δήλωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου από τα συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε συνολικά 4 drones και τα συντρίμμια ενός απ' αυτά έπεσαν σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη της Πένζα, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Όλεγκ Μελνιτσένκο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες άμεσης δράσης έσπευσαν στο σημείο, ενώ δεν υπάρχουν νεκροί ούτε τραυματίες. Εικόνες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να υψώνονται από δεξαμενές πετρελαίου στα ανατολικά προάστια της Πένζα, σε απόσταση 618 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πήραν το έλεγχο του χωριού Σιμινίφκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.