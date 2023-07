Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone σε αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία (vid)

Αποθήκη πυρομαχικών χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Τζανκόι της Κριμαίας νωρίς τη Δευτέρα, με τις ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας να αναχαιτίζουν και να καταστέλλουν 11 drones πάνω από την περιοχή, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου της Κριμαίας που η Μόσχα προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, δήλωσε επίσης ότι ένα κτίριο κατοικιών υπέστη ζημιές στην περιοχή.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν η αποθήκη πυρομαχικών χτυπήθηκε απευθείας από drone ή αν υπέστη ζημιές από την πτώση συντριμμιών του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η Ρωσία διαθέτει στρατιωτική αεροπορική βάση κοντά στο Τζανκόι. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι η πόλη και οι γύρω περιοχές έχουν μετατραπεί στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Μόσχας στην Κριμαία.

Ο Αξιόνοφ ανέφερε επίσης στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι «για λόγους ασφαλείας» η σιδηροδρομική και η οδική κυκλοφορία στην περιοχή έχει ανασταλεί.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές για τις επιθέσεις. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία σχετικά με την υποτιθέμενη επίθεση.

Η Ουκρανία σχεδόν ποτέ δεν αναλαμβάνει δημοσίως την ευθύνη για επιθέσεις εντός της Ρωσίας ή σε έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά τους τελευταίους μήνες λέει ότι η καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της Ρωσίας βοηθά την αντεπίθεση του Κιέβου.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως «εξουδετερώθηκαν» δυο ουκρανικά UAVs στη Μόσχα, κάνοντας λόγο περί αποτροπής «τρομοκρατικής ενέργειας» του Κιέβου.

Οι δύο επιθέσεις καταγράφονται μια ημέρα αφού ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε πως οι δυνάμεις του θα προχωρούσαν σε «αντίποινα» για τα ρωσικά πλήγματα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο κέντρο της Οδησσού με δυο νεκρούς και περίπου δεκαπέντε τραυματίες, κατά τα οποία χτυπήθηκε μεταξύ άλλων ιστορικός ορθόδοξος καθεδρικός ναός.

Monday morning and new explosions are reported from Russian-occupied Crimea. According to the source it is the airport and military warehouse district of Vesoloye. Coordinates of the location:

⁰45°34'36"N 34°16'32"E

⁰The Russian-installed governor Aksyonov also speaks of… pic.twitter.com/TXguqBO8pA