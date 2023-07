Ρωσία: Αποτροπή ουκρανικής επίθεσης με UAVs στη Μόσχα

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέτρεψε ουκρανική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διαβεβαιώνοντας πως δύο UAVs αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν.

⚡️Explosions reported in Moscow, mayor claims drone attack.



Russia's Defense Ministry reported on its Telegram channel that two drones hit central Moscow in the early hours of July 24.



Photo: UNIAN/Telegram pic.twitter.com/ZAsT1tIM7B