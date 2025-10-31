Ρωσία - Ουκρανία: Εκατέρωθεν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές - Στήριξη από την Κομισιόν ζητά ο Ζελένσκι

Η ρωσική πόλη Ορυόλ στα δυτικά αναγκάστηκε να περιορίσει την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού μετά την επίθεση ουκρανικών drones σε αγωγό τοπικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Θα είναι απαραίτητο να περιοριστεί η παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού σε κτίρια στις περιοχές Σοβέτσκι, Ζελεζνοδόροζνι και Σεβέρνι της πόλης Ορυόλ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ορυόλ, Αντρέι Κλίτσκοφ.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της άλλης χώρας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Η Ουκρανία έχει χτυπήσει με επιτυχία 160 ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας SBU.

Ο Βασίλ Μάιλουκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν και έχουν ως στόχο να μειώσουν την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τη σκληρή στάση της Ρωσίας όσον αφορά τις απαιτήσεις της για την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 130 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως πάνω από τις δυτικές περιοχές, καθώς και τις περιοχές Γιαροσλάβλ και Μόσχα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι υποδομές κοντά στην πόλη Βλαντιμίρ υπέστησαν ζημιές, ενώ ένα νηπιαγωγείο στο Γιαροσλάβλ, περίπου 280 χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας, έκλεισε μετά από επίθεση με drone.

Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε τη στήριξη της ΕΕ στο θέμα της ενέργειας

Με αφορμή ένα ρωσικό πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος για άλλη μια φορά ζήτησε τη στήριξη των Ευρωπαίων αναφορικά με το ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

«Πριν από λίγες ώρες σημειώθηκε χτύπημα στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο του Σλαβιάνσκ – ένα χτύπημα με ρωσικές βόμβες. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τα συλλυπητήριά μου. Υπάρχουν επίσης τραυματίες. Πρόκειται για απόλυτη τρομοκρατία. Οι κανονικοί άνθρωποι δεν διεξάγουν τέτοιους πολέμους και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει κατάλληλα σε έναν τέτοιο ρωσικό πόλεμο.

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες με τη Νορβηγία ακριβώς στον τομέα της ενέργειας – υποστήριξη για τις αγορές φυσικού αερίου. Έχουμε επίσης συμφωνίες με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία και συνεργαζόμαστε μαζί τους για εξοπλισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Βασιζόμαστε και στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σήμερα (σ.σ. χθες), ο Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας έχει συνάντηση με εκπροσώπους της G7 – των υπουργών Ενέργειας της G7 – χωρών που σίγουρα μπορούν και θα υποστηρίξουν την Ουκρανία. Διασφαλίζουμε μια τέτοια συνεργασία μαζί τους», ανέφερε ο Ζελένσκι.