Ρωσία: Οι ΗΠΑ παρέλαβαν τα δεδομένα πτήσης του ουκρανικού drone που κατευθυνόταν στην κατοικία του Πούτιν

Παραδόθηκαν στις αμερικανικές αρχές τα αποκρυπτογραφημένα δεδομένα από τα όργανα και τον ελεγκτή πτήσης ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, ενώ κατευθυνόταν προς την προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

🌐🇷🇺 🇺🇲Materials confirming the attempted attack by the VSU on Putin's residence have been handed over to the American side, the Ministry of Defense reports.



These include decrypted route data and the control unit of the Ukrainian drone shot down on December 29 over the Novgorod… pic.twitter.com/jskjUeGtgE — 🌐geopolitics in the picture (@geogeolite) January 1, 2026

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το υλικό που εστάλη στην Ουάσινγκτον περιλαμβάνει αποκρυπτογραφημένα δεδομένα δρομολόγησης καθώς και τον ελεγκτή πτήσης του ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο καταρρίφθηκε από ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από την περιφέρεια Νοβγκορόντ, στο πλαίσιο – όπως χαρακτηρίζεται από τη Μόσχα – μιας «τρομοκρατικής επίθεσης» κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας.

Όπως διευκρινίζεται, το υλικό παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα, μέσω επίσημων διαύλων. Την παράδοση πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU) του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Υπενθυμίζεται ότι, η Μόσχα κατηγόρησε τη Δευτέρα το Κίεβο ότι προσπάθησε να χτυπήσει μια κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη βόρεια περιοχή Νόβγκοροντ της Ρωσίας με 91 drone μακράς εμβέλειας. Τόνισε δε πως θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της θέση στις εν εξελίξει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες αμφισβήτησαν την εκδοχή της Ρωσίας για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεσης.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram την Πέμπτη, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων δρομολόγησης αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με drones στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μια εγκατάσταση στην προεδρική κατοικία της Ρωσίας στην περιοχή Νοβγκόροντ».

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι η Ουκρανία δεν είχε ως στόχο τον Πούτιν ή μία από τις κατοικίες του στην επίθεση με drone.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά έδειξε να συμμερίζεται την κατηγορία της Ρωσίας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν τον είχε ενημερώσει για το φερόμενο περιστατικό και ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» για αυτό.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε πιο επιφυλακτικός, μοιράζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε τέτοια επίθεση και χαρακτήρισε την κατηγορία ως μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης με στόχο να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση του Σαββατοκύριακου μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.