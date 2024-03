Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Ηγέτες από όλον τον κόσμο καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), που σημειώθηκε στο Crocus City Hall σε προάστιο της Μόσχας το βράδυ της Παρασκευής, και στοίχισε τη ζωή σε 143 ανθρώπους ενώ σε 200 ανέρχονται οι τραυματίες.

Κυρ. Μητσοτάκης: Καταδικάζουμε τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

«Η κυβέρνηση και όλοι οι Έλληνες καταδικάζουμε τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων Ρώσων πολιτών», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα το βράδυ της Παρασκευής που στοίχισε τη ζωή σε 143 ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Όπως σταθερά αντιστεκόμαστε στην επιθετικότητα και στον αυταρχισμό κρατών και ηγετών, έτσι μένουμε απέναντι και στην ωμή βία η οποία εκδηλώνεται με πρόσχημα θρησκευτικές ή φυλετικές διαφορές».

Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Είμαστε με την ελευθερία, τη Δημοκρατία και τον πολιτισμό. Και η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Ρωσίας που θρηνεί τα παιδιά του».

Κατ. Σακελλαροπούλου: Καταδικάζω απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με δήλωσή της καταδικάζει την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα σημειώνοντας:

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και καταδικάζω απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση εναντίον πολιτών στη Μόσχα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Φον ντερ Λάιεν: Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους

Την καταδίκη της για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα «εναντίον αμάχων», «την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος», εξέφρασε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής περιόδου» σημείωσε.

Μπορέλ: Η τρομοκρατία έβαλε ξανά στο στόχαστρο ανυπεράσπιστους ανθρώπους

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια επίθεση που διαπράχθηκε χθες το βράδυ έξω από τη Μόσχα» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», επισημαίνει ότι «η τρομοκρατία έβαλε ξανά στο στόχαστρο ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει σταθερά ενωμένη ενάντια στη μάστιγα της τρομοκρατίας».

Μισέλ: Καταδικάζω τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα καταδίκασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Μισέλ έγραψε: «Καταδικάζω τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα. Η απώλεια αθώων ζωών οπουδήποτε είναι μια ανθρώπινη τραγωδία και τα συλλυπητήριά μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους».

Φιντάν: Η Άγκυρα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν καταδίκασε την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και μετέφερε τα συλλυπητήρια του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του τουρκικού λαού στον λαό και την κυβέρνηση της Ρωσίας.

Παράλληλα, από το υπουργείο Εξωτερικών εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία σημειώνεται: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε για τους πολλούς νεκρούς και τραυματίες από επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα σήμερα το βράδυ (22 Μαρτίου). Καταδικάζουμε έντονα αυτήν την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων πολιτών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στον ρωσικό λαό και τη ρωσική κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, καταδίκασε επίσης την επίθεση με στόχο αμάχους σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα. «Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο αθώους πολίτες στη Μόσχα και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στη ρωσική κυβέρνηση και τον ρωσικό λαό» έγραψε ο Κουρτουλμούς στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την επίθεση καταδίκασε επίσης ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβνέτ Γιλμάζ.

Κίνα: Συλλυπητήρια Σι στον Πούτιν μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έστειλε συλλυπητήρια στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, λέγοντας ότι η Κίνα αντιτίθεται σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας και καταδικάζει σθεναρά αυτές τις επιθέσεις.

«Η Κίνα υποστηρίζει σταθερά τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης να διατηρήσει την εθνική ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Σολτς: Kατηγορηματική καταδίκη της χθεσινής επίθεσης στη Μόσχα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς καταδίκασε σήμερα «την τρομερή τρομοκρατική επίθεση κατά αθώων θεατών σε συναυλία στη Μόσχα», που στοίχισε τη ζωή σε 115 ανθρώπους, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό των ρωσικών αρχών. «Σκεφτόμαστε τις οικογένειες των θυμάτων και όλους τους τραυματίες», πρόσθεσε ο Σολτς σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Μπέρμποκ: Είμαστε με όλη την καρδιά μας με τους κατοίκους της Ρωσίας

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ καταδίκασε επίσης τη «δειλή και απάνθρωπη τρομοκρατία, όπου κι αν βρίσκεται», δηλώνοντας ότι είναι στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. «Αθώοι άνθρωποι που ήθελαν απλώς να πάνε σε μια ροκ συναυλία δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X. «Είμαστε με όλη την καρδιά μας με τους κατοίκους της Ρωσίας».

Χάμπεκ: Συλλυπητήρια στα θύματα και στις οικογένειές τους

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Ρόμπερτ Χάμπεκ εξέφρασε επίσης τα «συλλυπητήριά του στα θύματα και στις οικογένειές τους», και ζήτησε «να ριφθεί γρήγορα φως στο πλαίσιο» αυτής της επίθεσης. Ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας καταδίκασε σήμερα με τον εντονότερο τρόπο «τη φονική τρομοκρατική επίθεση» που διαπράχθηκε κοντά στη Μόσχα.

Κάμερον: Η Βρετανία καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο την φονική τρομοκρατική επίθεση

«Η Βρετανία καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο την φονική τρομοκρατική επίθεση», σημείωσε ο Ντέιβιντ Κάμερον σε ανάρτησή του επίσης στην πλατφόρμα X. «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια (...) στις οικογένειες των πολλών θυμάτων. Τίποτε δεν δικαιολογεί μια τέτοια πράξη βίας», πρόσθεσε.