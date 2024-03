Η Ρωσία μετρά τις πληγές της: Στους 143 οι νεκροί από το μακελειό του ISIS στη Μόσχα (pics&vids)

Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν οι ρωσικές Αρχές, στον απόηχο του «τυφλού» τρομοκρατικού χτυπήματος των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), που σημειώθηκε στο Crocus City Hall σε προάστιο της Μόσχας, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε συναυλιακό χώρο, ανοίγοντας πυρ κατά των θεατών.

Mash публикует, как утверждается, первые секунды стрельбы в «Крокус Сити Холле»



В видео два человека в масках идут в глубь здания. Один из них стреляет из автомата

A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured.



Kremlin media reports an explosion.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, επικαλούμενη προκαταρκτικά στοιχεία, ανέφερε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 143, αλλά προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, ο επίσημος απολογισμός των τραυματιών κάνει λόγο για 200 άτομα, σύμφωνα με ορισμένα ρωσικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο είχε δηλώσει, «115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή», εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί».

Το «τυφλό» τρομοκρατικό χτύπημα στη ρωσική πρωτεύουσα ξύπνησε μνήμες από τη φριχτή επίθεση των ισλαμιστών τρομοκρατών στο θέατρο Μπατακλάν, στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 2015.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε, μέσω ανάρτησης στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

A Significant Terrorist Attack has reportedly occurred at the Crocus Concert Hall in the Russian Capital of Moscow, with at least 4 Gunmen armed with Semi-Auto and Automatic Rifles said to have entered the Building while Shooting anyone that can be seen.

Το Reuters αναφέρει ότι έγινε ανάρτηση σε κανάλι του Ισλαμικού Κράτους στο Telegram. Η πλήρης δήλωση αναφέρει: «Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση χριστιανών στην πόλη Κρασνογκόρσκ στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, της Μόσχας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο σημείο πριν αποσυρθούν με ασφάλεια στις βάσεις τους».

⚡️ Russian MFA Spox Maria Zakharova: @mfa_russia is receiving phone calls with condolences from ordinary citizens from all around the globe.



❗️ The international community is obliged to condemn this [bloody terrorist attack in Moscow] horrendous crime!https://t.co/DtNaz9Fd1g pic.twitter.com/44XDFfNSA0 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 22, 2024

11 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για το μακελειό στη Μόσχα

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (FSB) ανακοίνωσαν πως έχουν ταυτοποιήσει τους πέντε ενόπλους που εισέβαλαν στον συναυλιακό χώρο του Crocus City Hall, έχοντας συλλάβει τους έντεκα από αυτούς, όλοι τους ισλαμιστές από την περιοχή της Ινγκουσετίας, στη νότια Ρωσία.

Μάλιστα, για τους τρεις δόθηκαν και τα ονόματά τους στη δημοσιότητα: Γκουράζεφ Αμιρκάν (γεννημένος το 1989), Οζντόεφ Αντάμ (1987) και Τσουρόεφ Ζελιμκάν (2000).

Συγκεκριμένα, οι ύποπτοι συνελήφθησαν στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας μετά από καταδίωξη με αυτοκίνητο, δήλωσε ο βουλευτής Αλεξάντερ Χινστέιν στο Telegram το Σάββατο.

«Άλλοι ύποπτοι διέφυγαν σε ένα κοντινό δάσος με τα πόδια», πρόσθεσε.

Russian media claims that the security services are looking for a number of Islamist Ingushetians, including:



Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες: Οι τρομοκράτες είχαν επαφές στην Ουκρανία

Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες: Οι τρομοκράτες είχαν επαφές στην Ουκρανία

Οι ύποπτοι για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 143 ανθρώπους το βράδυ της Παρασκευής, σκόπευαν να περάσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (FSB).

«Μετά την τρομοκρατική επίθεση, οι εγκληματίες σκόπευαν να περάσουν τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας και είχαν σχετικές επαφές στην ουκρανική πλευρά», σύμφωνα με το TASS, επικαλούμενο την υπηρεσία ασφαλείας FSB.

Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε ξεχωριστά ότι συνολικά τέσσερα άτομα συνελήφθησαν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στην περιοχή Μπριάνσκ.

Ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Μιχαήλο Ποντόλιακ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση της Παρασκευής

Σύμφωνα με το BBC, αμέσως μετά την επίθεση, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στη στέγη του συναυλιακού χώρου, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Crocus City Hall έχει εξαλειφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος», δήλωσε ο κυβερνήτης της Μόσχας.

A fire has broken out at Crocus City Hall in Moscow

Footage from earlier tonight showing a Russian Helicopter, possibly a Mi-8 with the Ministry of Emergency Situations, conducting an Aerial-Water Drop on the Fire at the Crocus Concert Hall in Central Moscow.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για την κατάσταση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το συμβάν «αιματηρή τρομοκρατική επίθεση». Ο δήμαρχος της Μόσχας, σε δήλωσή του, έκανε λόγο για «τεράστια τραγωδία».

The building in #Moscow where "Crocus City Hall" is located is on fire

Το Ria Novosti μετέδωσε ότι οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση «τρομοκρατικής δράσης». Στο σημείο του μακελειού προσήλθε ομάδα ανακριτών από την κεντρική υπηρεσία.

«Αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτό το τερατώδες έγκλημα θα υποστούν αναπόφευκτη τιμωρία, το κράτος θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, Βαλεντίνα Ματβιένκο.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας. Ο δήμαρχος της πόλης ακύρωσε όλες τις αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Λευκός Οίκος: Είχαμε προειδοποιήσει τη Ρωσία για πιθανή τρομοκρατική επίθεση

Από πλευράς ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι είχε προειδοποιήσει τις ρωσικές αρχές νωρίτερα τον Μάρτιο για «μια επίθεση που πιθανώς στόχευε μεγάλες συγκεντρώσεις στη Μόσχα».

«Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε πληροφορίες για μια σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα - που ενδεχομένως να είχε ως στόχο μεγάλες συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αντριέν Γουάτσον.

«Η Ουάσινγκτον μοιράστηκε αυτές τις πληροφορίες με τις ρωσικές αρχές», πρόσθεσε η ίδια.

Ο Γκόρντον Κορέρα, ανταποκριτής του BBC για θέματα ασφάλειας, δήλωσε νωρίτερα ότι το Κρεμλίνο απέκρουσε τις προειδοποιήσεις αυτές ως «προπαγάνδα» - ακόμη και αφού οι ΗΠΑ δημοσιοποίησαν τις ανησυχίες τους στους Αμερικανούς που διαμένουν στη Ρωσία.

Τα ρωσικά «βέλη» κατά Ουκρανίας και ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, ορισμένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του Κρεμλίνου, όπως ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ με μήνυμά του στο Telegram έκανε λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Μόσχας που δεν θα μείνει αναπάντητο με ευθείες βολές προς της Ουκρανία. Ενώ και η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στην πρώτη τοποθέτησή της χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια» και ζήτησε εξηγήσεις για τις αμερικανικές προειδοποιήσεις για «χτύπημα στη Μόσχα» που ποτέ όμως δεν δόθηκε ως πληροφορία από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Κάπου εκεί άρχισε να ξεδιπλώνεται η διαμάχη με τους Ρώσους να μην αποδέχονται την παραμικρή ενημέρωση από τις ΗΠΑ ή χώρες της Δύσης. Ο Λευκός Οίκος μέσω του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Κίρμπι, διέψευσε ότι οι ΗΠΑ είχαν οποιεσδήποτε πληροφορίες για το μακελειό: «Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία πληροφορία για την επίθεση, αλλά ούτε πιστεύουν ότι αυτή συνδέεται με κάποιο τρόπο με την Ουκρανία», ήταν το πρώτο σχόλιο από την Ουάσινγκτον σε μια προσπάθεια να απαντηθούν και οι κατηγορίες της Ζαχάροβα.

Οι προειδοποιήσεις που αμφισβητεί ο Πούτιν

Αξίζει να σημειωθεί πως στο διπλωματικό «θρίλερ» που ακολούθησε έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι πριν από δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα το βράδυ της 7ης Μαρτίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία είχε προειδοποιήσει για απειλή τρομοκρατικών ενεργειών τα προσεχή δύο εικοσιτετράωρα, έγραψε ο ιστότοπος Svoboda.org (ρωσική ιστοσελίδα του Radio Liberty/Radio Free Europe) αυτό συνέβη στις 7 Μαρτίου. Από τη Μόσχα αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση και μάλιστα σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα, σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι είναι σοκαρισμένη, εκφράζοντας συλλυπητήρια προς τον ρωσικό λαό, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Από το Βερολίνο, ωστόσο, τόνιζαν πως ο Πούτιν ενημερώθηκε στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας την περασμένη Τρίτη, αλλά απέρριψε τους ισχυρισμούς.

«Δεν έχουμε καμία σχέση» λέει το Κίεβο

Την ίδια ώρα, το ουκρανικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του σχολίασε πως το Κίεβο δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση στη Μόσχα και πως παρά το γεγονός ότι δέχεται πόλεμο από τη Ρωσία εδώ και δύο χρόνια, οι κατηγορίες αποτελούν προβοκάτσια του Κρεμλίνου.

Η Ουκρανία «δεν έχει καμία απολύτως σχέση» με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 100 στη Μόσχα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντόλιακ, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια».

Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα

Όλα ξεκίνησαν, όταν ένοπλοι, με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κατάμεστο Crocus City Hall - μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας - και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο.

The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.

Kremlin media reports an explosion.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

The Roof of the Crocus Concert Hall has reportedly now begun to Collapse due to the ongoing Fire, while at least 150 Concertgoers are still said to be Trapped inside of the Building.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

More videos appear from the first seconds of the terror attack in Moscow.



People smashing a window to be able to escape from the shopping mall where the terror attack in Moscow was taking place.

Then they decide to hang around outside the building

People smashing a window to be able to escape from the shopping mall where the terror attack in Moscow was taking place.



Then they decide to hang around outside the building pic.twitter.com/J8Yc1ROawe — Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2024

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.