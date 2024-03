Πούτιν: Ενημερώνεται συνεχώς για το μακελειό στη Μόσχα και έχει δώσει όλες τις οδηγίες

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε αμέσως για το μακελειό που σημειώθηκε στη Μόσχα, όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Συγκεκριμένα, συμφωνα με το ρωσικό TASS, ο Πεσκόφ μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε: «Στα πρώτα λεπτά του περιστατικού στο Crocus City Hall, ο πρόεδρος ενημερώθηκε για την έναρξη των πυροβολισμών. Ο πρόεδρος λαμβάνει συνεχώς από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορίες για το τι συμβαίνει αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνονται. Έχει ήδη δώσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες».

«Τρομοκρατικό χτύπημα» χαρακτήρισε το μακελειό στη Μόσχα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, πέντε άνδρες άνοιξαν πυρ λίγο πριν ξεκινήσει συναυλία της ομάδας «Picnic» ενώ υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις.

⚡️ Russian MFA Spox Maria Zakharova: @mfa_russia is receiving phone calls with condolences from ordinary citizens from all around the globe.



❗️ The international community is obliged to condemn this [bloody terrorist attack in Moscow] horrendous crime!https://t.co/DtNaz9Fd1g pic.twitter.com/44XDFfNSA0