«Τρομοκρατικό χτύπημα» χαρακτήρισε το μακελειό στη Μόσχα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, όπου τουλάχιστον 40 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν.

⚡️ Russian MFA Spox Maria Zakharova: @mfa_russia is receiving phone calls with condolences from ordinary citizens from all around the globe.



❗️ The international community is obliged to condemn this [bloody terrorist attack in Moscow] horrendous crime!https://t.co/DtNaz9Fd1g pic.twitter.com/44XDFfNSA0 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 22, 2024

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, πέντε άνδρες άνοιξαν πυρ λίγο πριν ξεκινήσει συναυλία της ομάδας «Picnic» ενώ υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Nexta, ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 40 ενώ οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 100.

⚡️⚡️⚡️ There was a new explosion in the Crocus City Hall building in Moscow, Russian media reported.



We're waiting for photo and video confirmation. — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

⚡️⚡️⚡️ Special forces stormed the building, an operation to eliminate the terrorists began. pic.twitter.com/r2UQCCcI5P — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Moskva

12 ta odamni otib tashashdi

Торговый центр ни portilatishdi

3 ta odam kamuflyajda otishma qilishgan pic.twitter.com/NZ6Td6j6GS — RustamAkh (@TweetsAkh) March 22, 2024

Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση

Σε εξέλιξη είναι η αστυνομική επιχείρηση στη Μόσχα, προκειμένου να εντοπιστούν οι ένοπλοι που το απόγευμα της Παρασκευής σκόρπισαν τον θάνατο σε συναυλιακό χώρο, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 40 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός υπόπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία του υπόπτου που έχει συλληφθεί δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ σύμφωνα με το Reuters οι ένοπλοι ήταν τουλάχιστον πέντε και πυροβολούσαν αδιακρίτως τόσο στο φουαγιέ όσο και εντός της αίθουσας του συναυλιακού χώρου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 100.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης της περιοχής από δυνάμεις ασφαλείας που έχουν φτάσει.

Μια δεύτερη έκρηξη ακούστηκε στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Όλες οι μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν στη Μόσχα αυτό το Σαββατοκύριακο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς το "τερατώδες έγκλημα".

⚡️⚡️ Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow - "Crocus City Hall". Preliminarily, there are wounded and dead.



The shooting started before a concert of the band "Picnik". pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024