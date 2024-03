Μόσχα: Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση με 40 νεκρούς

Σε εξέλιξη είναι η αστυνομική επιχείρηση στη Μόσχα, προκειμένου να εντοπιστούν οι ένοπλοι που το απόγευμα της Παρασκευής σκόρπισαν τον θάνατο σε συναυλιακό χώρο, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 40 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός υπόπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία του υπόπτου που έχει συλληφθεί δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ σύμφωνα με το Reuters οι ένοπλοι ήταν τουλάχιστον πέντε και πυροβολούσαν αδιακρίτως τόσο στο φουαγιέ όσο και εντός της αίθουσας του συναυλιακού χώρου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 100.

H επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο Crocus City Hall με τους ενόπλους να μην είναι μόνο τρεις - όπως αρχικά μεταδιδόταν - αλλά περισσότεροι, τουλάχιστον πέντε, φορώντας μάλιστα στρατιωτικές στολές. Από την επίθεση, οι νεκροί ανέρχονται σε πάνω από 40 και την ίδια στιγμή οι τραυματίες φαίνεται να ξεπερνούν τους 100, πληροφορία που στη συνέχεια επιβεβαίωσε η ρωσική κυβέρνηση.

Οι ρωσικές Αρχές έκαναν από την πρώτη στιγμή λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές καθώς σοροί δακρίνονται ακόμη και στο δρόμο, έξω από το κτήριο, ενώ οι επιχειρήσεις εκκένωσης, λόγω φόβου επέκτασης των επιθέσεων, είναι τόσο διευρυμένες που ακόμη κι εμπορικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη έχουν εκκενωθεί.

Οι πληροφορίες μιλούν, στο μεταξύ, για πάνω από 200 εγκλωβισμένους εντός του κτηρίου, τη στιγμή που έσπευσαν τουλάχιστον 50 ασθενοφόρα στο σημείο.

Τα ρωσικά δελτία ειδήσεων ανέφεραν ότι οι δράστες πέταξαν εκρηκτικά, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά στο Δημαρχείο του Κρόκου στο δυτικό άκρο της Μόσχας, ενώ βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τεράστιους μαύρους καπνούς να ανεβαίνουν πάνω από το κτήριο.



Η επίθεση σημειώθηκε καθώς πλήθη συγκεντρώθηκαν για μια συναυλία των Picnic, ενός διάσημου ρωσικού ροκ συγκροτήματος, στην αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 6.000 άτομα. Τα ρωσικά δελτία ειδήσεων ανέφεραν ότι οι επισκέπτες έφυγαν, αλλά ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων θα μπορούσε να είχε παγιδευτεί από τη φωτιά.

Το Ria Novosti μεταδίδει ότι από τους πυροβολισμούς έχουν τραυματιστεί άνθρωποι, ενώ αμέσως μετά ξέσπασε φωτια στο κτήριο.

«Άνθρωποι με καμουφλάζ, τουλάχιστον τρεις, εισέβαλαν στο ισόγειο του Δημαρχείου Crocus και άνοιξαν πυρ από αυτόματα όπλα. Σίγουρα υπάρχουν τραυματίες», ανέφερε ένας ανταποκριτής του RIA Novosti. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από αυτό οι εγκληματίες έριξαν χειροβομβίδα.

«Οι άνθρωποι που ήταν στην αίθουσα ξάπλωσαν στο πάτωμα για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς, για 15-20 λεπτά και μετά άρχισαν να σέρνονται έξω. Πολλοί κατάφεραν να βγουν έξω».

