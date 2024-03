Μισέλ: Καταδικάζω τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα καταδίκασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Μισέλ έγραψε: «Καταδικάζω τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα. Η απώλεια αθώων ζωών οπουδήποτε είναι μια ανθρώπινη τραγωδία και τα συλλυπητήριά μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους».

I condemn the horrific terrorist attack in Moscow.



Loss of innocent lives anywhere is a human tragedy and my condolences are with the victims and their families.