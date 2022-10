Ρωσία: Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους Su-30

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους που κατέπεσε σήμερα στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, στο δεύτερο δυστύχημα μέσα σε έξι ημέρες, με την εμπλοκή μαχητικού Sukhoi.

Σε μία ανάρτησή του στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιγκόρ Κόμπζεφ ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ένα διώροφο σπίτι στην αναφερόμενη πόλη. Ο ίδιος, δημοσίευσε ένα βίντεο με πυροσβέστες να σκαρφαλώνουν στα συντρίμμια ρίχνοντας νερό για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, κανένας άνθρωπος δεν τραυματίστηκε στο έδαφος.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αεροσκάφος που κατέπεσε ήταν ένα μαχητικό Su-30 που πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση.

Την προηγούμενη Δευτέρα, ένα μαχητικό Su-34 κατέπεσε σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην πόλη Γέισκ στα νότια της Ρωσίας κοντά στην Ουκρανία, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι.

