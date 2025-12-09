Ρωσία: Το ΝΑΤΟ εντείνει τις κατασκοπευτικές δραστηριότητες στην Αρκτική

Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν εντείνει σημαντικά τις κατασκοπευτικές τους δραστηριότητες στην Αρκτική, δήλωσε την Τρίτη ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, Αλεξάντερ Μοϊσέεφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μοϊσέεφ φέρεται να δήλωσε ότι τα ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη που εδρεύουν στην Ισλανδία έχουν γίνει πολύ πιο ενεργά, όπως σημειώνει το TASS αναφερόμενο στα αμερικανικά, βρετανικά και καναδικά αεροσκάφη επιτήρησης.

Ο Μοϊσέεφ, ο οποίος μίλησε επίσης για τα σχέδια του ΝΑΤΟ να αναπτύξει στρατηγικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης στη Φινλανδία, επεσήμανε ότι στόχος του ΝΑΤΟ είναι να περιορίσει τις ρωσικές δραστηριότητες στην Αρκτική, όπως μεταδίδει το Reuters.