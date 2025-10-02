Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά

Σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά προχώρησαν η Ρωσία και η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία δεν δίδονται άλλες λεπτομέρειες, στη Ρωσία επιστρέφουν επίσης 20 πολίτες.

Η Ρωσία δήλωσε ότι η ανταλλαγή είναι στο πλαίσιο συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στον τελευταίο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιουλίου.

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε σκόπιμα και έκοψε την παροχή ρεύματος στο Τσερνόμπιλ

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε αιτιάσεις κατά της Ρωσίας ότι προσπαθεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρηνικών ατυχημάτων, ισχυριζόμενος ότι η Μόσχα εξαπέλυσε σκόπιμα επίθεση που έκοψε την παροχή ρεύματος στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Μόσχα δεν έκανε τίποτα για να αποκαταστήσει τη διακοπή της εξωτερικής παροχής ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, η οποία διαρκεί πλέον οκτώ ημέρες, και εκμεταλλευόταν την «αδύναμη» θέση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και του γενικού διευθυντή του, Ραφαέλ Γκρόσι.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα ότι οι ρωσικές επιθέσεις είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον σταθμό του Τσερνομπίλ, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας περιορισμού που είχε κατασκευαστεί για να ελαχιστοποιήσει τη μόλυνση από το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο το 1986. Αξιωματούχοι του υπουργείου Ενέργειας δήλωσαν ότι οι επιθέσεις διέκοψαν επίσης την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 307.000 πελάτες στην κοντινή περιοχή του Τσερνίγιβ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περισσότερα από 20 ρωσικά drones είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση κατά της πόλης Σλαβούτιτς, η οποία προκάλεσε διακοπή ρεύματος στο κοντινό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ για τρεις ώρες.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του Σλαβούτιτς θα είχε τέτοιες συνέπειες για το Τσερνόμπιλ», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι εκεί παρέμεναν μεγάλες ποσότητες αναλωμένου καυσίμου.

«Και αυτή ήταν μια σκόπιμη επίθεση στην οποία χρησιμοποίησαν περισσότερα από 20 drones, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ρωσο-ιρανικά Shaheds».

Ο ΔΟΑΕ, ο πυρηνικός οργανισμός εποπτείας του ΟΗΕ, εξέδωσε δήλωση στην οποία αναγνωρίζει ότι ο σταθμός υπέστη «διακυμάνσεις» μετά την απώλεια της εξωτερικής σύνδεσης τροφοδοσίας, αλλά ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικές γραμμές και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε η τροφοδοσία.

Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

Η δήλωση του υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας δεν ανέφερε κανένα πιθανό αυξημένο κίνδυνο ραδιενεργού διαρροής ως αποτέλεσμα της διακοπής ρεύματος στο εκτός λειτουργίας εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ λόγω των ρωσικών επιθέσεων στο Σλαβούτιτς.

«Ως αποτέλεσμα των υπερτάσεων ρεύματος, η νέα εγκατάσταση ασφαλούς περιορισμού, η οποία απομονώνει την κατεστραμμένη τέταρτη μονάδα ισχύος του σταθμού του Τσερνόμπιλ και αποτρέπει την έκλυση ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον, έμεινε χωρίς παροχή ρεύματος», ανέφερε το υπουργείο.