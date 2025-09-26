Ρωσία: Η ενεργειακή συνεργασία με την Άγκυρα συνεχίζεται

Οι αγωγοί αερίου TurkStream και Blue Stream λειτουργούν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους για να προμηθεύουν την Τουρκία και η συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Άγκυρα συνεχίζεται, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο, αφού η Ουάσινγκτον άσκησε πίεση στους συμμάχους της να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Το Κρεμλίνο έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν και δήλωσε πως πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει στο αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.