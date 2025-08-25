Ρωσία: Φωτιές σε διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς - Η Ουκρανία πλήττει την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και υποδομές εξαγωγής, πλήττοντας τον πιο σημαντικό τομέα της οικονομίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δείχνοντας ότι μπορεί να αντιδράσει καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι επιθέσεις διέκοψαν την επεξεργασία και τις εξαγωγές πετρελαίου της Μόσχας, δημιούργησαν ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας και ήρθαν ως απάντηση στην προέλαση της Μόσχας στην πρώτη γραμμή και στον σφυροκόπημα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ενέργειας της Ουκρανίας.

Η κίνηση του Κιέβου αποτελεί μια προσπάθεια να αυξήσει τον πήχη σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες και να αμφισβητήσει την ιδέα ότι η Ουκρανία έχει ήδη χάσει τον πόλεμο μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα αυτόν τον μήνα, αναφέρουν οι αναλυτές.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε 10 μονάδες διυλιστηρίων μείωσαν τουλάχιστον κατά 17% τη δυναμικότητα των διυλιστηρίων της Ρωσίας, ή κατά 1,1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Ο πόλεμος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει αυξήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον πιέζει την Κίνα και την Ινδία να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Τα πλήγματα στα διυλιστήρια έρχονται καθώς η εποχιακή ζήτηση βενζίνης στη Ρωσία από τουρίστες και αγρότες κορυφώνεται.

Η Ρωσία είχε περιορίσει τις εξαγωγές βενζίνης τον Ιούλιο για να αντιμετωπίσει την απότομη αύξηση της εγχώριας ζήτησης ακόμη και πριν από τις επιθέσεις.

Υπήρχαν ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της υπό ρωσικό έλεγχο Ουκρανίας, στη νότια Ρωσία, ακόμη και στην Άπω Ανατολή, αναγκάζοντας τους οδηγούς να στραφούν σε πιο ακριβή βενζίνη λόγω ελλείψεων στην κανονική βενζίνη κατηγορίας A-95.

«Θα αντέξουμε, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, ένα μεγάλο πλήγμα. Είναι πραγματικά αισθητό», δήλωσε η Σβετλάνα Μπαζάνοβα, κάτοικος της Σεβαστούπολης, της μεγαλύτερης πόλης στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Τουριστική ζήτηση

Στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ που βρίσκεται στην ρωσική Άπω Ανατολή δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων στα πρατήρια βενζίνης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters. Οι ελλείψεις οφείλονται στην εποχιακή εισροή τουριστών, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Τα διυλιστήρια που επηρεάστηκαν έχουν χάσει μόνο ένα μέρος της χωρητικότητάς τους, αλλά αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στον εγχώριο εφοδιασμό καυσίμων, δήλωσε ο Σεργκέι Βακουλένκο, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom Neft.

Η Ρωσία βασίζεται στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου για να καλύψει το ένα τέταρτο των εσόδων του προϋπολογισμού της, τα οποία και χρηματοδοτούν μια αύξηση της τάξεως του 25% στις αμυντικές δαπάνες για το τρέχον έτος που έχουν φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Οι δυτικές κυρώσεις έχουν αναγκάσει τη Μόσχα να πουλάει πετρέλαιο με έκπτωση και να σταματήσει τις πωλήσεις φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Τα γεγονός αυτό δεν έχει αποτρέψει τη Μόσχα από το να φθάσει την παραγωγή πυροβόλων όπλων και όπλων σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με στρατηγούς του αμερικανικού στρατού.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μετατραπεί σε μάχη φθοράς, με τη Ρωσία και την Ουκρανία να χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους για να πλήξουν πολύ βαθιά από τις γραμμές του μετώπου, προκαλώντας ζημιά στις οικονομίες η μία της άλλης.

Μέχρι στιγμής, η οικονομία της Ρωσίας έχει αντιμετωπίσει τις κυρώσεις, αλλά η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στο Κρεμλίνο.

Τον τελευταίο μήνα η Ουκρανία επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις της Lukoil στο Βόλγκογκραντ, της Rosneft στο Ριαζάν και σε άλλες εγκαταστάσεις στις περιοχές Ροστόφ, Σαμάρας, Σαράτοφ και Κρασνοντάρ.

Μια πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Νοβοσαχτίνσκ της Ρωσίας εξακολουθεί να μαίνεται μέχρι σήμερα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης τον αγωγό πετρελαίου Druzhba και τον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου (στο λιμάνι) Ουστ- Λουγκά της εταιρείας Novatec και ένα συγκρότημα παραγωγής καυσίμων στην Βαλτική Θάλασσα.