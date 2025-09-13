Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου μετά από επίθεση με drone (pics&vids)
AP Newsroom
AP Newsroom

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου μετά από επίθεση με drone (pics&vids)

13/09/2025 • 17:15
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
13/09/2025 • 17:15
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας έπειτα από επίθεση με drone το Σάββατο, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

«Σήμερα, η εταιρεία Bashneft δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση από drones τύπου αεροσκάφους», έγραψε ο Ραντίι Χαμπίροφ στο Telegram.

Όπως ανέφερε, ένα drone καταρρίφθηκε πάνω από τον χώρο παραγωγής, προκαλώντας φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Τόνισε ότι οι ζημιές στις εγκαταστάσεις ήταν περιορισμένες και δεν υπήρξαν θύματα.

Σύμφωνα με τον Χαμπίροφ, καταρρίφθηκε και δεύτερο drone. Στην ανάρτησή του δεν έγινε αναφορά στην Ουκρανία.

Μη επιβεβαιωμένα βίντεο που αναρτήθηκαν σε τοπικά κανάλια στο Telegram δείχνουν ένα αντικείμενο να πετά προς την εγκατάσταση και στη συνέχεια να ακολουθεί μια μεγάλη πύρινη έκρηξη.

 

Η πόλη Ουφά, όπου βρίσκονται οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, απέχει περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη νέου χωριού στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ

Νωρίτερα, ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε ένα ακόμη χωριό στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, την ώρα που οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων στην επαρχία Ντονέτσκ από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το Νοβομικολάϊφκα, ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη γειτονική επαρχία Ντονέτσκ, που παραμένει ένα από τα επίκεντρα των μαχών.

Στρατιωτικοί αναλυτές του ιστότοπου DeepState, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, διαβεβαιώνουν ότι το χωριό παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Στο μεταξύ στην επαρχία Ντονέτσκ η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τριών αμάχων και τον τραυματισμό επτά ακόμη σε ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον του χωριού Κοστιαντινίφκα.

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, κάτι που η Μόσχα είχα ανακοινώσει ήδη από τον Ιούλιο.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.


 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΡΩΣΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε Περισσότερα