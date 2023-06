Ρωσία: Έντονη φημολογία για τον επόμενο υπ. Άμυνας μετά το «ξήλωμα» Σοϊγκού

Έντονη φημολογία για το ποιος θα είναι ο επόμενος υπουργός Άμυνας της Ρωσίας μετά το ξήλωμα του Σεργκέι Σοϊγκού, στο πλαίσιο της απαίτησης του Πριγκόζιν για τη συμφωνία με τον Πούτιν, το οποίο όμως ακόμα εκκρεμεί, κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα.

Το όνομα του Αλεξέι Ντιούμιν, νυν Κυβερνήτη της Περιφέρειας της Τούλα (από το 2016) και πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας και επικεφαλής σωματοφύλακα του Πούτιν, ακούγεται έντονα.

Russian sources claim Aleksey Dyumin, Putin's former bodyguard & current governor of the Tula region, expected to be Russia’s new Minister of Defense.



Shoigu expected to be removed from his post. pic.twitter.com/p699ttf5LC