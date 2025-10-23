Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Κοπέσκ με 12 νεκρούς (vid)

Μια σειρά εκρήξεων προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ατόμων και τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Κοπέισκ της Ρωσίας, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων και τοπικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέκσλερ, δήλωσε ότι μια έκρηξη έπληξε ένα εργοστάσιο στην πόλη Κοπέισκ την Τετάρτη το βράδυ.

Την Πέμπτη το πρωί, επιβεβαίωσε ότι 10 άτομα είχαν σκοτωθεί και ότι άλλα πέντε βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Kopeysk, a suburb of Chelyabinsk — a powerful explosion hit the area near the Plastmass factory.



Two thousand kilometers from Ukraine. That’s what Russia’s “special military operation” has come to. pic.twitter.com/npaLislzYG — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Ο κυβερνήτης τόνισε ότι οι εκρήξεις δεν ήταν αποτέλεσμα επιθέσεων με drones.

Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν το εργοστάσιο ως την εταιρεία Plastmass, η οποία κατασκευάζει πυρομαχικά για το ρωσικό στρατό και υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις.

Άλλη μια έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ στη νότια πόλη Σταυρούπολη, κοντά σε στρατιωτική βάση. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ένα καροτσάκι μωρού γεμάτο εκρηκτικά είχε αφεθεί κοντά σε στάση λεωφορείου.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τρομοκρατία, σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Kommersant.

Αξιωματούχοι στις περιοχές Μπριάνσκ και Μπελγκόροντ, που συνορεύουν με την Ουκρανία, ανέφεραν δύο θανάτους αμάχων από ουκρανικά drones που χτύπησαν οχήματα.

Εν τω μεταξύ, στην περιοχή Ριαζάν, ο κυβερνήτης Πάβελ Μάλκοφ είπε ότι συντρίμμια από ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση. Το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Astra, επικαλούμενο κατοίκους, ανέφερε ότι χτυπήθηκε το διυλιστήριο πετρελαίου του Ριαζάν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του κατέρριψαν ή αναχαίτισαν 139 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.